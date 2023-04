O vojni v Ukrajini veste v Sloveniji več kot jaz

V nadaljevanju preberite:

Na Bledu smo se pred današnjim gostovanjem naših hokejskih risov v Beljaku pogovarjali z Janom Drozgom, edinim Slovencem v močni KHL. Kako se je znašel na oddaljenem ruskem vzhodu, potem ko je za njim pet let življenja v Severni Ameriki? Je imel težav s prilagajanjem na rusko zimo, ko pritisne mraz tudi 40 in več stopinj pod ničlo? Kako je z njegovo ruščino in kako spremlja vojno tragedijo v Ukrajini? Kaj pravi o ruski podpori Vladimirju Putinu?