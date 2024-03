Pustertal trepetal proti zmajem, zdaj pa je že v polfinalu

Ugank o udeležencih polfinale končnice ICEHL je konec. Če je med Olimpijinimi privrženci še v tem sobotnem dnevu odmeval petkov razplet domačega prvenstva, v katerem so zmaji osvojili tretjo šampionsko lovoriko zapored, jim zdaj spomin uhaja tudi k sezoni ljubljanskih hokejistov v razširjeni avstrijski ligi.

V njej so bili zmaji korak do vizuma končnice, po izjemnem kvalifikacijskem boju pa je ta pripadel tekmecem iz Brunica. In ti so se zdaj presenetljivo uvrstili med najboljše štiri! V Szekesfehervarju so namreč presenetljivo na 7.tekmi četrtfinala ugnali domače moštvo s 4:1 in se prvič doslej zapisali med udeležence polfinala ICEHL. V tem se bodo pomerili proti KAC iz Celovca, kjer igrata zdaj še edina Slovenca v tej končnici – Jan Muršak in Luka Gomboc. Drugi par polfinala je Salzburg – Bolzano.

Prvi tekmi polfinala bosta v torek, 19. t. m.