Carenko najboljši na Golte, v seštevku zdaj vodi Johannessen

Ukrajinec Kirilo Carenko je presenetljivo zmagal v kraljevski četrti etapi na kolesarski dirki po Sloveniji. Na trasi od Maribora do vrha vzpona na Golte (175) je bil najboljši iz skupine ubežnikov. V boju za skupni seštevek je vodstvo prevzel Norvežan Anders Halland Johannessen. Najboljši Slovenec je bil Jakob Omrzel na osmem mestu.

Ubežnik Carenko (Solution Tech-Vini Fantini) je slavil tretjo zmago v karieri in sezoni. Letos je bil najboljši na dirki po Hainanu tako skupno kot v eni od etap. Ciljno črto je prečkal 28 sekund pred kolegom v begu Italijanom Samuelejem Zoccaratom (Polti VisitMalta).

Dobro se je odrezal 19-letni Omrzel (Bahrain-Victorious), ki je z osmim mestom zadržal belo majico najboljšega mladega kolesarja. Tokrat je zaostal natanko minuto za zmagovalcem oziroma le 22 sekund za vodilnim, ki bo v nedeljo oblekel zeleno majico. »Vedel sem, da so fantje zelo močni in da jim mogoče vsaj v tistem trenutku ne bom mogel slediti, zato sem se odločil, da grem v zadnjih treh kilometrih v svojem ritmu,« je etapo ocenil Omrzel.

»Dejansko ni bilo velikih razlik, okoli 20 sekund. Veliko mlajši sem in do zadnjega kilometra sem jih držal na isti razdalji. Presenetljivo zelo v redu,« je dodal najboljši Slovenec na dirki in v samozavestnem slogu dodal: »Zagotovo sem upal na kaj več, da bi bil vsaj na stopničkah. A bilo je v redu, saj sem napredoval v generalni razvrstitvi in imam pred zadnjo etapo lepo izhodišče.«

V boju za skupno zmago pa je velik korak napravil Norvežan Anders Johannessen (Uno-X Mobility), ki je ciljno črto prečkal kot tretji z zaostankom 38 sekund. Četrti je bil Avstrijec Felix Grossschartner (UAE Team Emirates-XRG) z 41 sekundami zaostanka. Johannessen ima v seštevki 16 sekund prednosti pred Grossschartnerjem in 19 pred Britancem Taom Geogheganom Hartom (Lidl-Trek). Četrti je Omrzel z zaostankom vsega 35 sekund.

Norvežan Anders Halland Johannessen je novi skupno vodilni na dirki po Sloveniji. FOTO: Mario Stiehl/uno-x

Slovenska ubežnika

V etapi je sprva bežalo šest kolesarjev, med njimi tudi dva Slovenca Anže Skok (Adria Mobil) in Mihael Štajnar (Pogi Team). Predvsem slednji je ciljal na točke na gorskih ciljih. Na vrhu Volovljeka (5,1 km/8,4 %) je Štajnar vzel točke in se v razvrstitvi za modro majico izenačil s Švicarjem Fabiom Christenom.

Ubežniki so imeli v Podvolovljeku še dobre tri minute naskoka pred glavnino, ta pa je pripravljala teren za zadnji vzpon na Golte (13,8 km/7,4 %). Začela ga je okoli štiri minute za ubežniki, ritem pa so narekovali predvsem kolesarji Lidl-Treka.

Hitro je na čelu glavnine ostalo še okoli 25 kolesarjev, zadnja ubežnika pa nikakor niso mogli ujeti. Štiriindvajsetletni Ukrajinec je zdržal in slavil zmago, v ozadju pa so razlike kljub nekaj napadom, najmočnejši je bil Johannessen, ostale majhne, kar obeta zanimivo zadnjo etapo.

»Vedel sem, da bo najtežji del odločilen. Bil sem potrpežljiv, Johannes Kulset pa je do takrat opravil sijajno delo. Potem sem pritisnil na druge, se odpeljal in zadržal manjšo razliko. Najtežjih je bilo zadnjih 1500 m, ko vidiš pred sabo le še ta zid. Je res težko, a imel sem dobre noge, zato je bilo lepo,« je po etapi dejal Johannessen.

Tokrat so se na Golte merili tudi amaterji v posebni akciji organizatorjev »My Tour«. Na trasi med Mozirjem in vzponom na Golte se je merilo okoli 250 amaterski kolesarjev, slavil pa je Matej Lovše.

V nedeljo bo na 31. dirki po Sloveniji še zadnja etapa od Litije do Novega mesta (123,7 km). Tudi zadnji dan slovenske pentlje bodo še mogoči premiki v seštevku, potem ko bodo morali kolesarji v zadnjih 40 km premagati klanca na Trebelno in Trško goro (1,7 km/10,5 %) vsega 10 km pred ciljem.

