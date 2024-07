Danes bo jasno, kdo ne bo zmagal na letošnjem Touru

Pirenejska, gorska, 14. etapa od Paua do Pla d'Adeta, je dolga 152 kilometrov. Letos mineva pol stoletja od prvega vzpona na Pla d'Adet na Touru. Tistega dne se je dedek Mathieuja van der Poela, Raymond Poulidor, prvi povzpel in zmagal.

Nasledili so ga Joop Zoetemelk (1975), Lucien Van Impe (1976, 1981), Mariano Martinez (1978), Beat Breu (1982) in Zenon Jaskula (1993).

Zmagovalca etape v letih 2001 in 2005 – Lance Armstrong in George Hincapie – sta zaradi dopinga izbrisana iz zgodovine. Zadnji zmagovalec na tem klancu je bil Rafal Majka, leta 2014.

Ampak najhujši klanec in najbolj znan na Touru je Tourmalet, ki je dolg 19 kilometrov, povprečni naklon je 7,4-odstoten. Sledi Hourquette d’Ancizan (8,2 km, 5,1 %). Pla d'Adet (10,6 km, 7,9 %).

Klanec na Pla d'Adet je osovražen zato, ker je strm in predvsem zato, ker je skoraj cel izpostavljen soncu. Na začetnih treh kilometrih je povprečni naklon 10 odstoten. Potem se nadaljuje stopničasto, tudi prek znanega smučišča Saint-Lary-Soulan. To je prvi klanec na letošnjem Touru z oznako Hors Categorie (HC), torej najtežja kategorija klancev na dirki.

Zgodovina Tourmaleta na Touru je res dolga. Pravzaprav, je bil Tourmalet prvi pirenejski klanec, ki je bil vključen na Tour. In to leta 1910. Torej, na osmem Touru.

Pred tem so se organizatorji Tourov izogibali klancev, ker pač kolesarji do takrat niso imeli zavor in so imeli samo direktni prenos verige. Za ta Tour pa so prvič predstavili čeljustno sprednjo zavoro.

Kasnejši zmagovalec Octavio Lapize je imel namesto spredaj, zavoro zadaj. Vseeno, ko je na vrsto prišla etapa, ki je vodila čez Tourmalet, je večina kolesarjev čez vrh pešačila zaradi pretežkega prenosa. Lapize je tudi pešačil, na vrhu, je organizatorjem, ki so za cesto čakali v avtomobilu zavpil: »Vi ste morilci!«

Ampak, Slovenci se Tourmaleta spominjamo zelo radi. Na 19. etapi, 27. julija, 2018, ki je bila dolga 200 kilometrov in je potekala od Lourdesa do Larunsa, je drugič v svoji karieri etapno zmago slavil Primož Roglič. In na tej etapi so morali premagati tudi grozljivi Tourmalet. S to zmago se je Primož prebil na tretje mesto v skupnem seštevku in tako znova premaknil mejnik v slovenskem kolesarstvu.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri