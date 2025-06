Franja ima z zmajevim izzivom že pravljičnih sedem tras

Za slovenske ljubiteljske kolesarje je vrhunec sezone že skoraj pred vrati. Konec tedna od 13. do 15. junija bo namreč na sporedu 44. maraton Franja, katerega prireditelji tako kot udeleženci nikoli ne obstanejo na mestu. Letošnjemu tridnevnemu festivalu vrtenja pedalov so dali novo prireditev, zmajev gorskokolesarski izziv.

Tako so direktor »dirke vseh dirk« Gorazd Penko in njegovi sodelavci iz KD Rog popestrili že tako bogat program. Lani se je po koronski prekinitvi vanj vrnila petkova vožnja na kronometer iz BTC Cityja do Domžal in nazaj (25 km), sledijo sobotne prireditve, enokilometrski otroški izziv v našem največjem nakupovalnem središču, družinsko šolski maraton (25 km) do Domžal in nazaj, barjanka (77 km), ki edini štarta v središču Ljubljane, in po novem še zmajev MTB izziv (97 km), na katerem bodo udeleženci nabrali višinskih metrov za pravo gorsko etapo – okoli 2.500. Nedeljski vrhunec pa prinaša najbolj tradicionalni trasi malega (97 km) in velikega (156 km) maratona Franja.

Družinsko-šolski maraton vsako leto privabi največjo udeležbo. FOTO: Črt Piksi

»Številke udeležencev se v zadnjih letih gibljejo od 5.000 do 7.000 in nekaj takšnega pričakujemo tudi letos. Imamo novo preizkušnjo, na kateri pa še ne bo posebej veliko udeležencev, ker je zelo zahtevna. Vsako leto je najbolj množična prireditev družinsko-šolski maraton, kar nam daje posebno veselje, saj vemo, da bodo ti otroci nekoč pedala vrteli tudi na naših zahtevnejših preizkušnjah,« je pričakovanja za 44. maraton, ki je krstno izvedbo pod taktirko Zvoneta Zanoškarja, Toneta Fornezzija Tofa in Ivana Winklerja doživel leta 1982, predstavil Penko.

Z novim MTB izzivom je vrata Franje na stežaj odprl uporabnikom električnih koles. »Za gorskokolesarsko preizkušnjo ne odsvetujemo klasičnega pogona, vendar za malo manj natrenirane kolesarje svetujemo električna kolesa. Gorski poznavalci so sicer ocenili, da je trasa idealna za makadamkarska, gravel kolesa. Dejali so, da niso videli še lepše trase za tovrstna kolesa,« je Penko predstavil preizkušnjo, ki vas popelje na Golovec, Orle, Molnik, Lipoglav, Pance, Mali Vrh, Obolno, Bogenšperk, Janče …

2.500 višinskih metrov bodo morali premagati udeleženci novega zmajevega MTB izziva

Prihodnje leto idealne ceste

Toliko klancev ni na nobeni drugi trasi Franje, na vsaki pa Penko pozna vsako ped asfalta ali makadama. »Nekajkrat pred izvedbo prevozimo trase. Pri tem tesno sodelujemo z gradbenimi podjetji, ki izvajajo dela na cestah. Tako smo se minuli teden srečali s predstavniki Kolektorja, ki bedi nad izgradnjo novega avtocestnega izvoza po Brezovici. Dogovorili smo se, da nam bodo pripravili postopen lijak, da se cesta ne bo naenkrat zožila za dva metra. To bi lahko bila velika nevarnost za udeležence velikega maratona in barjanke. Vse nevarnejše odseke vsako leto objavimo vnaprej, da udeleženci vedo, kje morajo biti posebej pazljivi. Tu kdaj storimo celo več kot prireditelji največjih dirka na svetu. Kar se tiče kulture udeležencev, pa je to stvar ozaveščenosti vsakega posameznika, ki lahko veliko pripomore k temu, da je prireditev varna za vse,« se Penko nadeja kolesarskega praznika brez večjih zapletov.

Direktor maratona Gorazd Penko se nadeja še enega kolesarskega praznika brez večjih zapletov. FOTO: Leon Vidic

Ob tem je opozoril na še dva odseka, kjer previdnost ne bo odveč. »Končno obnavljajo tudi cesto na spustu s Kladja na odseku Sovodenj–Trebija pri Stari Fužini. Tam bo najbrž na voljo le en vozni pas po makadamu in na to bomo udeležence tudi opozorili. Na trasi malega maratona pa je pred Gorenjo vasjo v Gorenji Dobravi dva kilometra delovišča, izvajalci so obljubili, da bodo položili plast grobega asfalta, da ne bo makadamskih odsekov. Čas je, da ta odseka uredijo, kot kaže, bomo imeli prihodnje leto za 45. maraton idealne ceste,« se zadnjih izboljšav podlage nadeja Penko, ki se je s sodelavci za letos domislil še ene vsebinske popestritve, letečih ciljev, posvečenih našim kolesarskim asom.

»To zamisel smo dobili, ker naša trasa poteka čez kraje, v katerih prebivajo naši kolesarski asi, Jan Tratnik v Idriji, Luka Mezgec v Škofji Loki in Primož Roglič v Gameljnah. V teh krajih bomo pripravili leteče cilje, na katerih bo nagrada za zmagovalce podpisan dres te trojice. Povezanost teh krajev s Franjo je tudi sicer neverjetna, za Idrijo se ve, da tretjina pomaga pri organizaciji, tretjina navija ob cesti, tretjina pa se udeleži maratona. Za preostanek sveta je to težko doumljivo, morda to še najbolje razumejo prireditelji največjih klasičnih dirk v Belgiji,« je Penko izpostavil, zakaj je Franja, na kateri je tudi tokrat pričakovati več deset tisoč navijačev ob cestah, velika posebnost med maratoni za ljubiteljske kolesarje. Ti le tukaj doživijo navijaško vzdušje, kakršno profesionalce čaka na najbolj slovitih preizkušnjah.