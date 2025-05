Po piku čebele je imel dovolj, a Ayuso ostaja v zlati kletki

Po 40 kilometrih četrtkove etape je Juan Ayuso končal kalvarijo zadnjega tedna Gira in sedel v klubski avtomobil. Po udarcu v koleno je bila kaplja čez rob pik čebele v sredini etapi, ki se je zapletla v njegovo čelado in po Primožu Rogliču je še drugi favorit za skupno zmago obupal, preden je karavana prišla do Rima.

Ayusa bi v ekipi močno potrebovali, Isaac del Toro se pripravlja na peklenski zadnji dve preizkušnji v gorah, kjer bi vsak pomočnik prišel zelo prav. Za nameček je ostal še brez Jaya Vina, a v ekipi UAE Emirates trenja zanikajo. »Juan me ni razočaral, ko se ne počutiš dobro v tako zahtevnih etapah, je težko priti do cilja in vsak dan bolj si utrujen. Zdaj upam, da bo ostal del dirke, ker je pomemben člen v ekipi,« je poslovni direktor ekipe Mauro Gianetti dejal pred četrtkovo etapo, a ga je mladi varovanec kmalu razočaral.

Poslovni direktor ekipe UAE Mauro Gianetti zanika vse bolj glasne govorice o trenjih znotraj ekipe. Foto M. H.

Kljub kolapsu pa Juan ostaja v dolgoročnih načrtih ekipe, pogodbo ima do konca leta 2028. »Juan je v načrtih moštva tudi v naslednjih letih, nikoli ni izrazil želje, da bi nas zapustil in tudi v ekipi o tem sploh ne razmišljamo. Je šampion, a tudi šampionom se načrti kdaj podrejo,« je še dejal Gianetti.

Morda je vodstvo moštva zadovoljno s Špancem, vse bolj jasno pa je, da Ayuso ni pravi ekipni igralec in da ne uživa najbolj v statusu druge, kaj šele tretje violine, kamor bo zdrsnil po letošnjem Giru. Tadej Pogačar je nedotakljiv, v prvem planu pa bo tudi Del Toro. Ayuso je sicer španskim medijem že namignil, da si želi štartati na letošnji Vuelti, a bo to težko, saj bo na štartu tudi Pogačar, ki pa naj po navedbah številnih italijanskih medijev ne bi bil najbolj navdušen nad dirkanjem s Špancem, ki v prvi vrsti želi dirkati na svoj rezultat.

Poletje bo pokazalo, kako se bo razpletla zgodba, vsaj zaenkrat pa Ayuso ostaja v zlati kletki ekipe UAE Emirates.