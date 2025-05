Pogreša motor prijatelja Pogačarja, zmagovalne žilice zagotovo ne

V torkovem spopadu je Isaac del Toro prejel nekaj udarcev, v sredo je vrnil z obrestmi. V novi zanimivi alpski etapi je bil brez odgovora le ob pospeševanju Richarda Carapaza tik pred vrhom vzpona na Mortirolo, a je z odličnim obvladovanjem kolesa strl tudi zmagovalca Gira iz sezone 2019 in prišel do pete zmage med profesionalci.

S tem se je Del Toro vpisal tudi na seznam etapnih zmagovalcev na dirki po Italiji, zaradi odbitnih sekund je prednost pred Carapazom povišal ne zanemarljivih 41 sekund. »Seveda si rad predstavljam takšne stvari, že do tega trenutka je bil to izjemen Giro s štirimi uvrstitvami na oder za zmagovalce. Vsi si želijo zmagati in danes so dojeli, da se ne bom predal. Ničesar ne morem izgubiti,« je samozavesten Mehičan, ki dokazuje svojo raznovrstnost na kolesu.

Lani je v rožnati užival Pogačar, letos njegov mehiški naslednik. FOTO: Luca Bettini/AFP

Seveda se ne more izogniti primerjavam z ekipnim kolegom Tadejem Pogačarjem, še vedno aktualnim zmagovalcem Gira. Potrdil je, da sta se med dirko večkrat slišala prek sporočil, o slovenskem šampionu pa v smehu pravi: »Nisem Tadej, moj motor je precej manjši, zato sem danes utrujen.«

Sproščenega nosilca rožnate majice je po torkovih težavah marsikdo že odpisal, a zmage ne bo kar tako podaril Carapazu in Simonu Yatesu. Danes ga čaka še zadnji nekoliko lažji dan tega Gira, potem pa sledita dve peklenski etapi, ki bosta dali odgovor na vprašanje o zmagovalcu. Sestriere je vsak dan bližje, Mehičan pa nič manj trdno v sedlu ...