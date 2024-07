Klanci bodo sneli še zadnje maske

Hribovita etapa od Evaux-les-Bainsa do Le Liorana, je dolga 211 kilometrov. Organizator jo je označil za hribovito, čeprav bodo morali premagati 4060 višinskih metrov!

Šest kategoriziranih klancev je na današnji etapi, najtežji del dirke pride v zadnjem delu, kjer se zvrstijo štirje klanci.

Prvi klanec na dirki Cotte de Mouilloux (1,9 km, 6,3 %), sodi v 4. kategorijo, dosežejo ga na 80-kilometru etape. Vrh drugega klanca, Larrode (3,8km, 6%), je že devet kilometrov za prvim, sodi v 3. kategorijo.

Potem sledi 80 kilometrov brez kategoriziranih klancev, vendar ravnine skoraj ni. Prvi izmed zaključnih štirih klancev je Col de Neronne (3,8 km, 9,1 %), sodi v 2. kategorijo, do vrha pridejo na 164-kilometru etape. Naslednji sodi v 1. kategorijo, prelaz Peyrol (5,4 km, 8,1%), je dobro znan klanec Pogačarju in Rogliču. Bila sta prvi in drugi, leta 2020.

Danes bodo morali še naprej, naslednji klanec je Pertus (4,4 km, 7,9 %), sodi v 2. kategorijo, vrh je na 191-kilometru dirke. Vrh zadnjega klanca Font de Cere (3,3 km, 5,8 %), je na 208-kilometru etape, sodi v 3. kategorijo, do cilja v Le Lioranu je še tri kilometre

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri