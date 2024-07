Tour se nadaljuje z ravninsko in vetrovno etapo

Samo tisoč višinskih metrov bodo morali premagati na 10. etapi, dolgi 187 kilometrov od Orleansa - Saint-Amand-Monronda.

Etapa po prvem dnevu počitka bo zagotovo med najhitrejšimi na letošnjem Touru, saj ni niti enega gorskega cilja.

Mark Cavendish je v Saint-Amand-Monrond pred 11. leti že slavil zmago. Svojo rekordno je že dosegel na letošnjem Touru, vendar je videti, da si želi še. Zagotovo bo danes največja težava na etapi močan bočni veter, ki je napovedan za popoldanske ure.

Današnja etapa ne bo vplivala na razvrstitev v skupnem seštevku, največ dela bodo imeli sprinterji in tisti, ki se potegujejoo za zeleno majico, v kateri bo tudi danes Eritrejec Biniam Girmay.

Sprinterji, ki so še ostali na dirki in so favoriti za današnjo etapno zmago so: Jasper Philipsen, Mark Cavendish, Dylan Groenewegen, Arnaud De Lie, Sam Bennett, Alexander Kristoff, Pascal Ackermann, Biniam Girmay, Arnaud Démare, Cees Bol, Phil Bauhaus, Bryan Coquard ...

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

