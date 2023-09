Koncert Jumbo Visme se nadaljuje v francoskih in španskih Pirenejih

»Vikend paket« gorskih etap se nadaljuje s 14. etapo, dolgo 156 kilometrov od Sauveterreja-de-Bearna v francoskih Pirenejih do smučarskega središča Larra-Belagua v španskih Pirenejih. Tudi danes bodo morali premagati neverjetno številko višinskih metrov, kar 4300.

Prva ura 14. etape bo potekala po pretežno ravninskih cestah, potem pa že sledita kar dva klanca ekstra kategorije. Prvi je Col Hourcere, dolg je 11,1 kilometra, s povprečnim 8,7-odstotnim naklonom.

Sledi 15 kilometrov dolg spust, potem pa skoraj takoj najprej na nekategorizirani vzpon Col d’Erroyment in potem takoj naprej na vzpon ekstra kategorije Puerto Larrau, kjer spet prikolesarijo na španske ceste.

Po spustu s Puerta Larraua sledi nekaj nekategoriziranih klancev in potem še klanec 3. kategorije Puerto de Laza, ki je dolg 3,4 kilometra. Po 11. kilometrih ravnine se cesta začne vzpenjati in ne pojenja do ciljne črte. Zadnji klanec do smučišča Larra-Belagua je dolg 9,5-kilometra, povprečni naklon je 6,3-odstoten. Zadnje tri kilometre klanec močno popusti, cesta je skoraj ravna.

Po videnem na včerajšnji etapi, bodo tudi danes vsi, ki so še pri močeh, kolesarili pod taktirko Jumbo Visme. Njihova premoč je prevelika, da bi se lahko še kdo vmešal v boj za stopničke v Madridu. Seveda, pa je še prezgodaj napovedovati njihovo trojno zmago, kajti Vuelta se je včeraj šele dobro »začela«.

Skupni seštevek po 13. etapi:

1. Sepp Kuss

2. Primož Roglič + 1.37

3. Jonas Vingegaard + 1.44

4. Juan Ayuso + 2.37

5. Enric Mas + 3.06

6. Marc Soler + 3.10

7. Mikel Landa + 4.12

8. Aleksandr Vlasov + 5.02

9. Cian Uijtdebroeks + 5.30

10. Joao Almeida + 8.39

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri