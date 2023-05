Edini, ki lahko premaga Rogliča

Lanska dirka po Španiji naj bi bila dvoboj in ne dirka za 180 kolesarjev. Na startu sta bila najpomembnejša Primož Roglič in Remco Evenepoel.

Rogličev padec je preprečil spektakel, Evenepoel je gladko zmagal. Letos se bosta spet pomerila na dirki po Italiji, ki še čaka na to, da bo na start s svojim italijanskim colnagom zapeljal tudi Tadej Pogačar. In spet bo ta tritedenska rožnata dirka pravzaprav dvoboj. Upajmo, da višja sila tokrat ne prepreči spektakla.

Ampak kdo za vraga sploh je ta mladi, komaj 23-letni Belgijec, o katerem mnogi pravijo, da je najboljši na svetu, boljši celo od Rogliča in Pogačarja? Trenutno je res svetovni prvak in junaško zmaguje odet v mavrično majico, toda … po točkah Svetovne kolesarske zveze UCI je tisoč točk za Pogijem.

Remco Evenepoel je s petimi leti postal nogometaš, bil je vidni član legendarnega belgijskega kluba Anderlecht. Bil je tako dober, da je pri enajstih letih prestopil v mladinsko akademijo PSV Eindhoven, kjer pa so ugotovili, da ni pravi za njih, in so ga po treh letih, torej pri štirinajstih, vrnili v domači Anderlecht. Uradno je štirikrat igral za belgijsko reprezentanco do 15. leta in potem še petkrat za U16.

Igral je odlično, in ko so v PSV Eindhovnu videli, da je močno napredoval, sta se – po informacijah, ki so prikapljale nekaj let kasneje v kolesarskih krogih – agenta že dogovorila za ponovni prestop. Remco je rekel, da noče več v PSV, menedžer mu je zabičal, da sploh ni vprašanje, ali hoče ali ne, je že tam. A Remco je raje obesil kopačke na klin, kot da bi igral za PSV Eindhoven. Potem ko ni vedel, kam z odvečno energijo, se je spomnil, da je bil njegov oče Patrick nekoč profesionalni kolesar. S to razliko, da je njegov oče na dirki po Španiji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja končal na predzadnjem mestu v skupnem seštevku, Remco pa je na tej dirki lani zmagal.

Prva dirka, prvi poraz

Pozno jeseni 2016 se je Remco Evenepoel prvič pojavil na vrhunski mladinski dirki v Belgiji. V cilj je prišel sedmi. Močno razočaran. Vsi drugi pa se niso mogli načuditi, kako lahko nekdo, ki prvič nastopi na kolesarski dirki, zasede sedmo mesto. Remcu ni bilo nič jasno. Trenerja je vprašal, kaj mora storiti, da bo naslednjič zmagal. Ta mu je odvrnil, da je pred njim dolga zima in naj trenira.

Spomladi se bo videlo, iz kakšnega testa je. Remco je nasvet vzel za suho zlato. Spomladi je prišel na prvo dirko in zmagal s samostojno akcijo. Že je bil v mladinski belgijski reprezentanci. Leta 2017 je vknjižil štiri zmage na dirkah pod okriljem UCI. Na mladinskem svetovnem prvenstvu je tistega leta padel in ni prišel do cilja.

Leto 2018 je bilo Remcovo leto, zmagal je na 32 dirkah! Na evropskem mladinskem prvenstvu v Zlinu na Češkem je v cilj prišel 9 minut in 44 sekund pred drugouvrščenim kolesarjem! Zmagal je tudi na posamični vožnji na čas na tem prvenstvu. Dvojno zmago je slavil tudi jeseni na svetovnem mladinskem prvenstvu v Innsbrucku v Avstriji.

Na kronometru je bil pred drugim minuto in 24 sekund, na cestni dirki je prav tako prišel v cilj poldrugo minuto pred vsemi, s tem da je bil na sredini dirke vpleten v skupinski padec in je bil že tri minute za glavnino. Ujel je vse, vse prehitel in si s samostojno vožnjo prislužil mavrično majico najboljšega mladinca na svetu.

Preskočil mlajše člane

Kategorijo mlajših članov U23 je preskočil in se že leta 2019 pojavil v oblačilih najboljše belgijske profesionalne ekipe Deceuninck-Quick Step. V svoji prvi sezoni med elito, med profesionalci, je pri 19 letih zmagal na 11 dirkah. Postal je evropski prvak v vožnji na kronometer in bil drugi na svetovnem prvenstvu v tej disciplini.

Tu je bil močno razočaran, ker je za zmagovalcem zaostal devet sekund več od minute. In ne samo to; zmagal je celo na klasiki San Sebastian v Španiji, dirki, dolgi 227 kilometrov. Če ne bi tako prešerno slavil zmage v zadnjem kilometru, bi ciljno črto prečkal z več kot minuto prednosti pred drugouvrščenim.

Leto, ki ga ne bo nikoli pozabil

Leta 2020 je tako kot ves svet tudi kolesarstvo zaznamoval covid-19. Vendar je Remco startal na treh etapnih dirkah in na vseh treh tudi zmagal. Potem je nastopil še nenačrtovano na etapni dirki po Poljski in spet zmagal v skupnem seštevku. Zaradi koronske zmešnjave so spomeniško dirko po Lombardiji iz oktobra prestavili na avgust.

Remco je šel na zmago, a je grdo padel. Videli smo enega najhujših padcev v zgodovini vrhunskega kolesarstva. Padel je čez ograjo mostu in pristal nekaj metrov niže. Nepremično je ležal nekaj minut. Vsi, ki smo ta padec videli, smo bili prepričani, da je z mladim Belgijcem konec. Nekaj ur kasneje so iz bolnišnice sporočili, da je utrpel zlom medenice in kontuzijo desnega krila pljuč.

Čakalo ga je zelo dolgo okrevanje. Zlom medenice je bil kompliciran, Remco se je tisto zimo moral znova učiti hoditi. Mnogi zdravniki so napovedovali, da se zaradi resnih poškodb nikoli več ne bo vrnil med vrhunske kolesarje. Ampak Remcova volja presega vse zdravniške napovedi. Že maja 2021 je bil na startu prve etape na dirki po Italiji in v prologu zasedel sedmo mesto. Petnajst etap je bil med deseterico, potem pa je zaradi padca moral odstopiti z dirke. »Samo« devet zmag je nanizal tistega leta.

Lani je slavil 19 zmag

Minulo sezono je zmagal na najstarejšem spomeniku Liège–Bastogne–Liège. Postal je svetovni prvak na cestni dirki in zmagal na dirki po Španiji. Spet so se pojavile govorice, da je on novi Eddy Merckx. Vendar Remco ne mara takih primerjav. Večkrat je izjavil, da se boji samo padcev, nikoli pa tekmecev.

Letošnjo sezono je zmagal že osemkrat. Ponovil je lansko zmago na Liège–Bastogne–Liège, že februarja je zmagal na »Pogačarjevi« etapni dirki UAE Tour. Na etapni dirki po Kataloniji se je pomeril s Primožem Rogličem. Generalko za Giro je dobil Primož. Kako bo na Giru?