Gorski vikend paket na Vuelti se začne s Tourmaletom

Upajmo, da bo od danes naprej Primož Roglič že med tremi najboljšimi.

Že sam pogled na traso je zastrašujoč. Prenesli smo gpx traso 13. etape v kolesarsko aplikacijo Komoot, pokazalo je, da je na današnji etapi 4720 metrov višinske razlike, dolga pa 135 kilometrov med španskim mestom Formigal in zloglasnim francoskim vrhom, ki nam je zelo dobro znan z dirke po Franciji, Tourmaletom.

Vmes bodo morali premagati še dva gorska cilja 1. kategorije, Col d’Aubisque in Col de Spandelles.

Današnja etapa skoraj v celoti poteka po francoskih pirenejskih cestah.

Formigal leži na višini 1557 nad morjem, takoj po startu jih čaka vzpon na Puerto de Portalet, na vrhu 4,4 kilometra dolgega klanca je gorski cilj 3. kategorije in že so v Franciji. Potem sledi spust, dolg 29 kilometrov. Po spustu se začenja vzpon na Col d'Aubisque (1709 m.n.v.). To je 16,5 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 7,1 odstotka. Najbolj strm odsek je od 10 do 13-odstotni, med Cascade de Valentin in smučiščem Gourette. Ta klanec nam je tudi dobro znan z dirke po Franciji.

Col du Soulor je kratek vzpon med spustom, vendar ne sodi v nobeno težavnostno kategorijo. Ko se bodo spustili vse do Les Ganquesa, se začne vzpon na Col de Spandelles /1378 m.n.v.), brutalen vzpon, ki je dolg 10,3 kilometra, s povprečnim 8,3-odstotnim naklonom.

Sledi 15 kilometrov dolg spust do Argelès-Gazosta, sledi 18 kilometrov lažne ravnine do Luz-Saint-Sauveurja, potem pa se začne 18,9 kilometra dolg vzpon na Tourmalet (2115 m.n.v.). Povprečni naklon je 7,6 odstoten. Najtežji del je po »flamme rouge«, saj je zadnji kilometer v povprečju 10,5 odstoten in tik pred ciljem naraste do 13,5 odstotka.

Sebastian Molano je bil včeraj končno hitrejši od Grovesa. FOTO: Cesar Manso Afp

