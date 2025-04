Na Pogačarja so čakali 34 let, glavni tekmec bodo kocke

Nastop Tadeja Pogačarja na dirki Pariz – Roubaix po šampionski predstavi na dirki po Flandriji minulo nedeljo je v kolesarskem svetu tema št. 1. »Prepričan sem, da če kdo, lahko Pogačar zmaga na tej dirki v prvem poskusu. To res še ni uspelo nikomur, a on ni kot drugi,« mu je polaskal nekdanji ameriški šampion Greg LeMond.

Direktor dirke Thierry Gouvenou meni, da ne bo tako lahko: »Dirka je vsako leto zelo selektivna, najprej je treba preživeti 55 kilometrov po težkih kockah, šele nato lahko Pogačar razmišlja o tekmecih. Obeta se nam odlična izvedba, Mathieu van der Poel je v odlični formi, Mads Pedersen je zelo močan, mislim, da bo tokrat zmagal najbolj premeten in srečen, ne nujno najmočnejši kolesar.«

V Flandriji je Pogi razliko lahko naredil na vzponih, tokrat ga čaka kot palačinka ravna trasa. FOTO: David Pintens/AFP

Za nedeljo vremenoslovci napovedujejo možnost dežja, spolzke kocke postanejo eksponentno bolj nevarne, še bolj naj bi v deževnem vremenu do izraza prišle izkušnje. Gouvenou je na predstavitvi tlakovanih odsekov še nasmejano dodal: »Kar 34 let smo čakali na zmagovalca dirke po Franciji in voila, leta 2025 smo ga dočakali!«