Pogačar nad zadnjo trdnjavo, ki še ni padla pred Slovenci

Četudi so zmage Tadeja Pogačarja pričakovane, le redko koga pustijo ravnodušnega. Kolesarski svet se še vedno vrti okrog njegovega podviga na dirki po Flandriji, na kateri je ugnal največje specialiste za velike enodnevne dirke. Tretje mesto v Sanremu je pozabljeno, na obzorju je naslednji veliki izziv, Pariz–Roubaix.

»Težko je opisati, kako velika zmaga je to zame in koliko mi pomeni,« je bil tudi največjih uspehov vajeni Pogačar navdušen nad tem, kar mu je v nedeljo uspelo na legendarnih tlakovanih vzponih na Oude Kwaremont in Paterberg, na katerih je za seboj pustil Mathieuja van der Poela, Wouta van Aerta, Madsa Pedersena in Jasperja Stuyvna.