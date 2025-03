Po Pogačarjevi poti samozavestni Rogla koraka proti Giru

V nadaljevanju preberite:

V pelotonu Primož Roglič velja za mojstra bonifikacijskih sekund in minimalnih razlik, na poti do končnega cilja v Barceloni pa šprinti niso bili njegov zaveznik. V slogu rojaka in rivala Tadeja Pogačarja je njegovega klubskega kolega Juana Ayusa strl z 20 kilometrov dolgim napadom v zadnji etapi in z drugo skupno zmago v Kataloniji poslal svarilo tekmecem. »Katalonija je poštena dirka, kjer odločijo noge. Tokrat ni bilo tako vse do zadnje etape, bilo je zelo izenačeno, na koncu pa sem imel dober občutek,« je bil zadovoljen slovenski šampion, ki na enotedenskih dirkah vedno znova najde pot do zmage.

Dirka po Kataloniji je tritedenska dirka v malem, za vsakega kolesarja se na razgibani trasi najde nekaj privlačnega, posledično dirka nikoli ne mine brez močne konkurence. Letos je bila prava generalka za dirko po Italiji, v dvoboju z Ayusom je prvi udarec sprožil Roglič. V petkovi etapi je zaradi odbitnih sekund kapetan RedBull – Bore izgubil majico vodilnega, a ni bil preveč v skrbeh: »Nimam prav rad šprintov na letečih ciljih, še dovolj priložnosti bo, da pokažem svojo moč.« V mislih je imel sobotno kraljevsko etapo, a ni računal na močne sunke vetra, ki so že v soboto pustošili po Iberskem polotoku, preden so zvečer dosegli slovenska tla.