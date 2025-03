Roglič v Kataloniji z rumeno majico

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec 4. etape kolesarske dirke po Kataloniji in novi vodilni v skupnem seštevku. Kolesar ekipe Red Bull Bora-hansgrohe se je oddolžil Špancu Juanu Ayusu za sredin tesen poraz, tokrat je on kolesarja ekipe UAE Emirates premagal v šprintu.

Oba sta v cilj devetkilometrskega vzpona na Montserrat prišla tri sekunde pred najbližjimi zasledovalci, katerih sprint je dobil še en Španec Enric Mas.

Roglič in Ayuso sta se najprej v šprintu udarila že na začetku 188,7 kilometra dolge etape na letečem cilju, ki je prinašal bonifikacijske sekunde, tudi ta obračun je dobil Slovenec. S tem si je priboril tri bonifikacijske sekunde, Ayuso pa za tretje mesto eno.

Zdaj imata pred peto etapo, ki bo imela le en zahtevnejši vzpon, in sicer na začetku, isti čas, a majico vodilnega bo nosil Roglič.

Jana Tratnika in Matevža Govekarja ni bilo v ospredju, Gal Glivar pa je pred etapo zaradi bolezni odstopil.