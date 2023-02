Pogi v sedlu za zavzetje španskega juga

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je ostal v vodstvu skupnega seštevka 69. dirke po Andaluziji. Tretja etapa je sicer pripadla Belgijcu Timu Wellensu, ki je Pogačarjev moštveni kolega. Izkušeni Belgijec je bil eden od 20 ubežnikov, ki so si pred glavnino nabrali štiri minute in pol naskoka. Po dveh zahtevnih dneh favoriti na čelu z najboljšim kolesarjem na svetu Pogačarjem tokrat niso posegli v boj za etapno zmago. Razmerja pa so med vodilnimi ostala enaka.

Etapa je bila nekoliko spremenjena, saj so jo organizatorji zaradi vetra nekoliko skrajšali, končala se je na trgu Alameda de la Cruz namesto ob gradu Gazules. S tem je bil zadnji vzpon krajši, vseeno pa je ponujal možnosti za napade. Pogačar je bil ves čas v ospredju in pazil na tekmece. V svojem ritmu je nato zasedel prvo mesto med preostalimi kolesarji in skupno 21. mesto v etapi. S tem je ohranil naskok pred najbližjimi zasledovalci.

Slovenca pazila na kapetana

Štiriindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima še naprej 48 sekund naskoka pred Kolumbijcem Santiagom Buitragom ter še štiri sekunde več do Španca Mikela Lande (oba Bahrain-Victorious). Oba preostala Slovenca Domen Novak (UAE Team Emirates) in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) sta danes pazila na svoja kapetana in v cilj prišla za razredčeno glavnino.

Nekaj minut prej je etapa pripadla Wellensu. Novi član ekipe UAE Team Emirates je napadel na zadnjem klancu, si nabral kar veliko prednosti in tako osvojil prvo zmago v novem dresu, skupno pa 35. v karieri. To je bila že sedma zmaga ekipe emiratov v letu 2023. Drugo mesto je z zaostankom 14 sekund zasedel Francoz Pierre Latour (TotalEnergies), tretje pa Italijan Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), ki je zaostal še sekundo več. V soboto bo na sporedu predzadnja, četrta etapa od Olvere do Iznajara (164,8). Gre za bolj razgibano etapo od današnje, odločitev pa bo bržčas padla v zadnjih 35 km z nekaj daljšimi klanci.