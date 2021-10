Primož Roglič: Ko vidiš takšno množico, ki navija zate, je vedno lepo

Slovenskemu kolesarskemu šampionu Primožu Rogliču so v domačem Zagorju ob Savi pripravili sprejem ob koncu uspešne sezone. S tamkajšnjim županom Matjažem Švaganom sta v Kisovcu, pri Primoževem spominskem mostu, položila temeljni kamen za nadaljevanje gradnje skoraj 10-kilometrske kolesarske steze, ki se bo imenovala po Primožu Rogliču.



V Zagorju ob Savi je bilo bučno in zabavno, je poročala TV Slovenija. Za glasbo so poskrbeli rockerji iz skupine Big Foot Mama in pihalni orkester, slovenski as pa je na sprejemu povedal: »Super! Kaj naj rečem? Kot sem prej opisal, mogoče so v tem trenutku malo mešani občutki, ker živimo v časih, ki si jih nihče med nami ni želel, po drugi strani pa je vedno dobrodošlo, če si lahko razlog za veselje. Ko vidiš takšno množico ljudi, ki navija zate, te podpira, je vedno lepo.«



Roglič se je sprejema udeležil po še enem veličastnem mejniku v njegovi karieri. Na dirki Milano - Torino prejšnji teden je vpisal jubilejno 60. zmago v profesionalni karieri in tako postavil piko na i sanjski sezoni, v kateri je med drugim postal olimpijski prvak v kronometru in tretjič zapored osvojil dirko po Španiji.

