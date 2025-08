| Kolesarstvo PREMIUM

Tadej Pogačar proti nogometašem in pretepačem

V južni soseščini so naredili pravo malo vstajo zato, ker so tradicionalni mediji in nekatere najvplivnejše spletne strani prezrli Pogija in pentljo.

Galerija Priljubljenost Tadeja Pogačarja med kolesarskimi navdušenci je velika, a ni zvezdniški tip, ki je magnet za družbena omrežja. Foto Stephane Mahe/Reuters