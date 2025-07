Tadej Pogačar je v deževnem Parizu potrdil še četrto zmago na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu, dirki po Franciji. Da gre za izjemen dosežek 26-letnega slovenskega asa, potrjujejo čestitke in medijske hvalnice z vsega sveta.

Na včerajšnji podelitvi v Parizu, kjer je Pogačar še četrtič od leta 2020 stopil na najvišjo stopničko Toura, je bil prisoten tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob. Ta je še pred začetkom današnje etape direktorju dirke Christianu Prudhommu predal pismo o nameri za organizacijo uvodnega dela Toura leta 2029.

Želja za organizacijo Velikega začetka Toura je med drugim poklon dosežkom sedanji generaciji slovenskih kolesarjev, ki so Slovenijo spremenili v svetovno kolesarsko velesilo. Prvo ime v tem smislu pa je ravno prvi kolesar sveta Pogačar.

Ta se je na novinarski konferenci ob koncu Toura razveselil morebitnega starta Toura v Sloveniji leta 2029. »Slišal sem, da je leta 2029 velika verjetnost, da se bo dirka po Franciji začela v Sloveniji. Kot Slovencu mi je to kar težko verjeti. Ali bom tekmovalec ali ne, bom tam zagotovo prisoten. To je za nas Slovence izjemna novica in že zdaj nestrpno pogledujem proti startu dirke v Sloveniji. Mislim, da bi lahko bilo zelo lepo,« je dejal.

Da je Slovenija izjemno ponosna na Pogačarja, je v čestitki na družbenem omrežju X zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. »Tadej Pogačar je s svojo predanostjo, pogumom in srčnostjo znova dokazal, da se sanje uresničijo, ko verjameš vase in neutrudno delaš za svoj cilj,« je dodala.

Pogačarjev nov velikih uspeh je požel hvalnice v medijih tako doma kot v tujini. Številni so novo zmago člana UAE Team Emirates-XRG opisali s kraljevskimi pridevniki.

»Pogačar kraljuje v Parizu po četrti zmagi na Touru,« so zapisali pri britanskem Guardianu. V podobnem slogu so svoje poročilo naslovili pri Delu: »Samo še velika četverica Toura je pred kraljem Tadejem«.

Pri francoskem športnem časniku L'Equipe so se Pogačarju poklonili z naslovom »Pog4čar«, na dananšnji časopisni naslovnici pa so veliko naslovno fotografijo naslovili z »Epique«. Italijanski rožnati športni časopis La Gazzetta dello Sport je bila enostavna – »Pogacar 4«, španska Marca je dala na naslovnico Slovenca – »Poker Pogacarja«. Tekmec As je Pogačarjevo zmagoslavje prav tako na naslovnici označil z besedami »Kanibal do koinca«.

Pri slovenski Ekipi so z zapisali »Recite mu Tadej IV. – Pogačar veličasten zmagovalec Toura«.

Čestitkam kolesarju s Klanca pri Komendi se je na družbenih omrežjih pridružil tudi slovenski biatlonec Jakov Fak. »Hvala, Tadej, za zanimive tri tedne, vsi smo uživali. Čestitke vsem našim kolesarjem za tritedenski boj in za zaključek največje dirke na svetu,« je zapisal.