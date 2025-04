Tudi na peklu severa se Tadej želi zabavati

Naš najboljši kolesar in obenem št. 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar je tudi v to sezono vstopil prav spodbudno. Zdaj pa se ne boji legendarne klasike Pariz-Roubaix, na kateri bo prvič v karieri tekmoval 13. aprila, čeprav se dobro zaveda, kakšne nevarnosti mu pretijo na 260 kilometrih »pekla severa«, kot tudi pravijo najtežji in najbolj slavni enodnevni kolesarski preizkušnji na svetu.

»Nočem, da mi je dolgčas. Želim spoznati vse plati kolesarstva. Februarja, ko sem bil na trasi, sem se počutil zelo domače. Zdi se mi, da mi ta dirka leži,« je na novinarski konferenci v Waregemu pred nedeljsko dirko po Flandriji dejal slovenski zvezdnik, poroča francoska agencija AFP.

Na novinarsko vprašanje, ali se mu ne zdi preizkušnja preveč nevarna, je Pogačar odgovoril: »Zagotovo je nevarna. Tukaj lahko končaš sezono, a pošteno povedano, bolj me je strah množičnega sprinta na prvih etapah Toura, ali pa na primer dirke Strade Bianche oziroma zadnjih 15 kilometrov Milano-Sanremo. Če bi že pred dirko razmišljal o vseh nevarnostih, bi hitro ostal brez volje in energije. Bil bi brez vseh možnosti za uspeh,« je poudaril svetovni prvak s Klanca pri Komendi.

Tadej je danes treniral na znameniti trasi kraljeve klasike in na aplikaciji Strava objavil rekordne čase na določenih tlakovanih odsekih. »Zelo se želim preizkusiti na dirki Pariz-Roubaix. Danes je bil dober dan s pomočjo vetra in na trenutke za motorjem,« je dejal trikratni zmagovalec Toura.

»Želim spoznati to fantastično dirko. Sem optimističen in prepričan, da lahko dosežem dober rezultat. Zgodovina me ne zanima, želim se zabavati, ne pa obžalovati, da nisem poskusil,« je še dodal slovenski as.