Van Aert po debaklu v Flandriji: Bil sem preveč sebičen

Moštvo Visma Lease a bike za seboj nima dobrega začetka sezone na spomladanskih klasikah, na dirki Dwars door Vlaanderen pa so pripravili izjemno ekipno akcijo. Tiesj Benoot, Matteo Jorgenson in Wout van Aert so se odpeljali s skupinskim napadom, sledil jim je le Neilson Powless in skupaj so prišli v zaključek dirke.

Tam se v nasprotju z uveljavjeno kolesarsko taktiko niso odločili za napade na Američana, vse so stavili na šprint, kjer pa je imel Van Aert težave s krči in Powless se je veselil presenetljive zmage. Van Aert je po dirki potrt stopil pred mikrofon. »Če imaš tri kolesarje v zaključku, pa ne dobiš dirke, si nekaj naredil zelo narobe,« se zaveda Belgijec, ki je pojasnil, kaj je šlo narobe: »Za mano je težek začetek sezone, preveč sem si želel velike zmage, da bi pokazal, da sem nazaj. Bil sem preveč sebičen, priznam, strah me je bilo, da bo zmagal kdo od mojih klubskih kolegov. Ne bi smeli vsega staviti na šprint, presenetili so me krči, to je bila velika napaka. Morali bi napadati, si vsaj ne bi imeli kaj očitati. Bil sem preveč sebičen.«

FOTO: Dirk Waem/AFP

Po dirki se je nanj v belgijskih medijih usul plaz kritik, glavno orožje domačinov v boju z Mathieujem van der Poelom in Tadejem Pogačarjem na nedeljski dirki po Flandriji se zdi daleč od šampionske forme. A doslej se Wout pod težo rezultatskega pritiska ni dobro znašel, letos se zdi že vnaprej odpisan in pri Vismi upajo, da bi lahko presenetil iz druge vrste.

Glavna favorita bo težko, skoraj nemogoče premagati, meni legendarni komentator in tekmovalec Sean Kelly: »Stavil bi na dvoboj Pogačar - Van der Poel, vse drugo je izguba denarja.«

Prvi vrhunec tlakovanega dela pomladnega koledarja je na sporedu v nedeljo z dirko po Flandriji, naslednji čez 10 dni, ko na vrsto pride severni pekel Pariz - Roubaix.