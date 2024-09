Van Aert nima zloma, morda se vrne za svetovno prvenstvo

Belgijski kolesarski zvezdnik Wout Van Aert, ki je moral po hudem padcu med 16. etapo dirke po Španiji v torek predčasno odstopiti z Vuelte, je prejel dobre novice. Kot so danes sporočili iz njegove ekipe Visma-Lease a Bike, 29-letnik nima zloma, ampak globoko rano v kolenu.

»Wout Van Aert med padcem na Vuelti ni utrpel nobenega zloma. Vendar ima 29-letnik globoko rano v kolenu. Za to poškodbo bo potrebna intenzivna nega v Belgiji,« je navedla nizozemska ekipa na družbenem omrežju X.

Belgijski prvak, zmagovalec treh etap na letošnji Vuelti in vodilni v seštevku za najboljšega hribolazca in v razvrstitvi po točkah, je naredil napako pri spustu s Collade Llomene v 131. kilometru.

Kljub okrvavljenemu desnemu komolcu in razbitemu kolenu je sprva poskušal nadaljevati, a zaman. »Občutek imam, da bom omedlel,« je rekel svojemu mehaniku, ki mu je takoj priskočil na pomoč.

Kolesar iz Antwerpna je bil na španskih cestah spet v odlični formi, potem ko je konec julija osvojil tudi bronasto medaljo v olimpijskem kronometru.

Za Van Aerta je kljub dobrim novicam za zdaj negotov nastop na zadnjih dveh sklepnih dirkah sezone, evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v belgijskem Limburgu od 11. do 15. septembra in svetovno prvenstvo v Zürichu od 22. do 29. septembra.