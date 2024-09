Danes je Cavadonga, klanec, na katerem je Roglič doktoriral iz kolesarstva

Gorska, 16. etapa od Luanca do jezera Covadonga je dolga 181 kilometrov. Vmes sta dva vzpona prve kategorije. Zadnji in ikonični kolesarski vzpon do jezera Covadonga je zunajkategoričen.

Pokrajina ob vzponu na Lagos de Covadonga je spektakularna, prav tako sam vzpon. Dolg je 12,5 kilometra s povprečnim naklonom 6,9 odstotka, kar pa ne pokaže prave slike o zahtevnosti.

Prvih sedem kilometrov se vzpenja s približno desetodstotnim naklonom, nato pa se profil spreminja z rahlimi spusti, ki jih prekinjajo kratki, a strmi odseki z nakloni do 20 odstotkov.

Lagos de Covadonga leži na koncu ceste, do jezer pa se je mogoče povzpeti le z ene strani. Primož Roglič je zadnji zmagovalec na tej progi. Leta 2021 se je pridružil slavnim kolesarjem, kot so Marino Lejarreta, Pedro Delgado, Laurent Jalabert, Luis Herrera, Nairo Quintana in Thibaut Pinot.

Prvih 70 kilometrov današnje, 16. etape je razmeroma nezahtevnih. Kolesarji vozijo po ravninskem do rahlo valovitem terenu, dokler ne dosežejo prvega izmed treh kategoriziranih vzponov.

Mirador del Fito (7 km, 8,1 %) je prvi preizkus, kakšne so noge po dveh tednih dirkanja. Nato se kolesarji spustijo na kratek, nekategoriziran hrib, preden prečkajo Cangas de Onís, ki leži ob vznožju ciljnega vzpona.

Vendar se pot ne konča takoj z vzponom proti jezerom, ampak se nadaljuje po rahlo vzpenjajoči se ravnini do vznožja Collada Llomena.

Sledi vzpon po najtežji strani, kar pomeni 7,6 kilometra mučenja z 9,3-odstotnim povprečnim naklonom. Najtežji del, dvokilometrski odsek z več kot 11-odstotnim naklonom, je na sredi vzpona.

Ko prevozijo gorski cilj, jim do cilja ostane še 56 kilometrov. Večji del te poti poteka navzdol, po približno desetih kilometrih rahle ravnine pa se začne ciljni vzpon.

Nikoli ne bom pozabil 1. septembra 2021, 17. etape na Vuelti, ki je potekala od Unquere do Cavadonge, dolga je bila 185 kilometrov. Takrat sem pisal, da je Roglič doktoriral iz kolesarstva. To je bila zame njegova najboljša predstava v karieri. Na tisti etapi so prav tako morali čez vzpon Collada Llomena, ki je bil predzadnji klanec na etapi.

Roglič in Egan Bernal sta bila sama na čelu dirke, bežala sta pred raztegnjeno glavnino, v dežju in zelo hladnem vremenu. Jasno je bilo, da ga bo Egan Bernal na zadnjem klancu pustil za sabo, saj je bil na papirju neprimerno boljši klančar, pa še zmagovalec Toura izpred dveh let.

Ampak Roglič ga je pustil za seboj še pred najtežjim delom Cavadonge ... V cilj je prišel 1:35 pred prvimi zasledovalci.

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri