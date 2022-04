Denver ušel metli, New Orleans izenačil serijo s Phoenixom

Poleg zmage Denverja, Nikola Jokić je s 37 točkami, 8 skoki in 6 asistencami ekipi poškodovanega slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja podaljšal upe po napredovanju (zaostanka z 0:3 v zmagah v končnici sicer ni nadoknadila še nobena ekipa v zgodovini), še bolj odmeva slavje New Orleans Pelicans, ki so ravno tako na svojem parketu ugnali najboljšo ekipo rednega dela sezone Phoenix Suns s 118:103.

Pelikani so izkoristili odsotnost poškodovanega Devina Bookerja, domači as Brandon Igram je 16 od svojih 30 točk dosegel v izvrstni tretji četrtini za na koncu precej zanesljivo zmago. Izid v zmagah je zdaj izenačen na 2:2, blestel je tudi Jonas Valančiunas s 26 točkami in 15 skoki pred selitvijo dogajanja nazaj v Arizono. Ob odsotnosti Bookerja, ki se je poškodoval ob porazu na drugi tekmi, je bil prvi strelec dvoboja prvi »pick« nabora 2018 Deandre Ayton s 23 točkami in 8 skoki. Še en center JaVale McGee je pristavil 14 točk, medtem ko je dirigent gostujočega moštva Chris Paul zbral vsega štiri točke v 35 minutah ob 11 asistencah.

New Orleans je ob štirih točkah naskoka (89:85) dobrih osem minut pred koncem nato odločil tekmo z nizom 12:0, ko je blestel predvsem Valančiunas. Prvaki Milwaukee Bucks so z zmago v Chicagu s 119:95 povedli s 3:1 v seriji, ki jo lahko odločijo v domačem Wisconsinu, v identičnem položaju je po sinočnjem slavju v Atlanti ekipa Miami Heat, ki je slavila s 110:86.