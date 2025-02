Dončić navdušil Kalifornijce, Dallas množično izgublja sledilce

V nadaljevanju preberite:

»Če bom moral kdaj izbirati med ženo in Dončićem, me poiščite pri odvetniku, ko izpolnjujeva ločitvene papirje,« je pred leti dejal Mark Cuban. V kakšnem odnosu je zdaj manjšinski lastnik košarkarjev Dallasa z ženo, ni znano, jasno pa je, da Luka Dončić po zgodovinski menjavi zapušča Teksas in se bo pridružil eni najbolj ikoničnih franšiz v ligi NBA Los Angeles Lakers.

Nočni »trade« močno odmeva na obeh straneh luže, večinsko mnenje pa je, da so se Mavericks ustrelili v koleno. Luke ni vprašal nihče, gotovo pa bo užival v družbi svojega vzornika LeBrona Jamesa in navduševal navijača iz prve vrste Jacka Nicholsona.

Modri dres Luke Dončića je v hipu na Slovenskem izgubil vrednost podobno kot rumeno-črna oprava Jumbe Visma, ko je Primož Roglič odšel k Bori. Dallas je v nekaj urah izgubil 700.000 sledilcev na instagramu. Le kako so pri Mavsih v to privolili? Igralca, kot je Dončić, preprosto ne menjaš. Podaljšaš pogodbo z njim. In potem jo spet podaljšaš ... Okrog njega krepiš znamko in gradiš ekipo ...

