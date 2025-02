Šokantna novica iz lige NBA: Dončić naj bi se preselil v Los Angeles

Če gre verjeti nekaterim virom onstran Atlantika, se obeta velika rošada v ligi NBA, v katero naj bi bil vključen tudi Luka Dončić. Vodstvo kluba Dallas Mavericks naj bi namreč v menjavi, v kateri sodeluje tudi Utah Jazz, slovenskega zvezdnika poslalo v Los Angeles.

Jezerniki naj bi ob Dončiću prejeli še Maxija Klebra in Markieffa Morrisa, medtem ko bi Teksašane okrepili Anthony Davis, Max Cristie in prvi izbor na naboru leta 2029. Utah naj bi dobil Jalna Hooda Schifina ter igralca drugega kroga letošnjega nabora najmočnejše košarkarske lige na svetu iz Dallasa in LA Clippers.

»Verjamem, da prvenstva osvaja obramba,« je Nico Harrison, generalni menedžer kluba Dallas Mavericks, pojasnil svojo namero, da bi Dončića zamenjal za Davisa. »Prepričan sem, da bomo imeli z vsestranskim obrambnim centrom in vrhunskim igralcem iz lige NBA, ki je defenzivno naravnan, boljše možnosti. Gradimo ekipo za zdajšnje zmage in uspehe v prihodnosti,« je še pripomnil Harrison.