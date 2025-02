Los Angeles Lakers pravi simbol mesta angelov

V nadaljevanju preberite:

Kam odhaja Luka Dončić, kdo so Los Angeles Lakers? Jezerniki so več kot le košarkarska ekipa – so inštitucija, ki presega šport in sega v srce kalifornijskega načina življenja. So zgodovina, uspeh, tradicija in glamur v eni od najbolj prepoznavnih franšiz v svetu športa. S 17 naslovi prvaka so druga najuspešnejša ekipa v zgodovini lige NBA, takoj za večnimi tekmeci iz Bostona, ki imajo naslov več.

A Jezerniki niso le ekipa, ki zbira prstane. So franšiza, ki je skozi desetletja vplivala na razvoj košarke, zaznamovala svetovno športno sceno in postala simbol Los Angelesa – mesta, kjer se uresničujejo sanje.

Jezerniki so svojo pot začeli v Minneapolisu, kjer so v petdesetih letih prejšnjega stoletja prevladovali z Georgeom Mikanom, enim prvih pravih zvezdnikov NBA. Njihovo ime – »Jezerniki« – izhaja iz množice jezer, značilnih za Minnesoto. Ko se je franšiza leta 1960 preselila v Kalifornijo, je ime ostalo, zgodba se je šele začela pisati.