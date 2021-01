Luka Dončić z Dallasom ne najde izhoda iz labirinta razočaranj

Dončić z zelo podobno statistiko kot lani

Nikola Jokić je opravil tudi s Kristapsom Porzingisom (desno). FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

10 porazov so košarkarji Dallasa v prejšnji sezoni doživeli v 29 tekmah, letos že v 18.

Brez zvezdnikov ne gre

V ligi NBA še niso prepričani, ali bodo lahko letos pripravili vikend All-Star (po eni od možnosti bi ga pripravili v okleščeni obliki 7. ali 8. marca v Atlanti), a so že sprožili začetek spletnega glasovanja za izbor udeležencev košarkarskega spektakla. Lani je glavni tekmi nastopil, leta 2018, letos pa imata oba kopico večjih skrbi. Že lep čas si belita glavi, kako bi lahko iztisnila več iz njunih zdesetkanih zasedb.Dallas je sicer dočakal vrniteviniz karantene, vendar je bil na gostovanju v Salt Lake Cityju daleč od zmage. Utah je v tretji četrtini vodil že s 25 točkami razlike, čeprav je nastopil brez svojega glavnega napadalnega aduta, na koncu pa s 116:104 proslavil že deseto zaporedno zmago in zaradi poraza LA Lakers v Philadephii (106:107) sam prevzel vodstvo na skupni razpredelnici vseh 30 moštev prvenstva z izkupičkom 14:4.Dončić je bil s 30 točkami (za dve 11:17, za tri 2:7, proti meti 2:2), 4 skoki in 6 asistencami v 34 minutah še trinajstič v sezoni najboljši strelec teksaškega moštva in v vseh 18 nastopih prevladoval pri prodajah, a bi bil tokrat verjetno raje na mestu Utahovega centra. Francoz se je izkazal z 29 točkami, 20 skoki, 3 blokadami in 3 dobljenimi žogami, izdatno pa mu je pomagal Avstralecz metom za tri točke 7:11.Dončićeva četa je bila v prejšnji sezoni edina v ligi NBA, ki ni okusila treh zaporednih porazov. Zdaj je v pičlih 12 dneh doživela še drugi negativni trojček in po šestem razočaranju v osmih nastopih zdrsnila na 11. mesto v zahodni konferenci z bero 8:10. Še posebej jo tepe slaba igra v začetnih minutah, saj je v prvih polčasih zadnjih treh tekem prejela 70, 70 in 69 točk. »Ne vem, kaj bi rekel, marsikaj nam gre narobe. Pobrati se moramo in igrati veliko bolje,« je po tekmi ocenil Ljubljančan, ki s statističnega vidika igra zelo podobno kot lani.V povprečju je zbral enako število skokov (povp. 9,4) in 0,9 asistence več (9,7), po strelskem učinku pa zaostaja za prejšnjo sezono za 1,4 točke in je pri 27,4. Toda drugi Dallasov zvezdnikmeni, da moštvena kemija ni prava in da vloge niso jasno razdeljene.Miami je dočakal vrnitev branilca, a je tudi ob gladkem porazu z Denverjem (82:109) nastopil močno oslabljen, brez svojega drugega, tretjega in četrtega najučinkovitejšega moža v tem prvenstvu; prvi jez 20,3 točke.(15,9) je izpustil tekmo zaradi načetih dimelj,(17,6) je manjkal še na sedmi tekmi v nizu zaradi poškodbe vratu,(15,8) pa si je devetič ogledal nastop soigralcev iz prisilne karantene.Ob četrtem zaporednem porazu lanskih podprvakov lige NBA, sedmem v zadnjih devetih dvobojih, in padcu na 13. mesto med vzhodnimi klubi s skromnim izkupičkom 6:11, je bil prvi strelec floridske Vročice nadomestni dirigent(17), pri gostih iz Denverja pa pričakovano(21).je dobil priložnost pred koncem tekme, v poltretji minuti je zgrešil edini met in ujel eno odbito žogo, tako da v svoji drugi ameriški sezoni še vedno čaka na prvi koš.