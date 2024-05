Grki poravnali odprte račune v Berlinu, več ranjenih

V več predelih Berlina, kjer poteka zaključni turnir košarkarske evrolige, je v soboto zvečer prišlo do spopadov med navijači Panathinaikosa in Olympiakosa. Po poročanju Berliner Zeitunga je policija težko obvladovala položaj, predvsem pri pretepu grških navijačev blizu Prenzlauer Berga, postaje podzemne železnice.

Finalna tekma zvečer v Berlinu

Policija poroča o 12 ranjenih, treh huje, od teh naj bi bil eden celo v smrtni nevarnosti. Policistom so pri posredovanju pri omenjenemu incidentu, v katerem je sodelovalo približno 70 huliganov, ki so uporabljali bejzbolske kije in druge nevarne predmete, pomagali tudi gasilci, predvsem zaradi dimnih bomb in bakel.

Bild poroča, da so v povezavi s spopadi policisti aretirali 89 ljudi, veliko jih je zbežalo s prizorišč in jih še iščejo. Policisti tudi predvidevajo, da se bodo obračuni nadaljevali danes, ko bo v nemško prestolnico dopotovalo med 5000 do 10.000 ljudi, v večini navijačev Panathinaikosa. Ta se bo v finalu meril z madridskim Realom (20.00), Olympiakos pa igral za tretje mesto s Fenerbačejem (17.00), katerega navijači so v Berlinu prav tako že povzročali težave.