Luka gre znova na letalo, Dallas je odpihnil Boston

Košarkarji Dallasa so zrli metli v obraz in takrat se v končnici lige NBA pokaže pravi karakter ekipe. Ob zavedanju, da je pot do vrnitve v serijo misija nemogoče, bi lahko položili orožje in odšli na počitnice, a so namesto tega pokazali najboljšo predstavo finalne serije doslej in zasluženo premagali Boston s 122:84. Luka Dončić je igral le tri četrtine in dosegel 29 točk, bil je prvi strelec tekme.

Boston je znova igral brez Kristapsa Porzingisa, Dallas pa je v prvi četrtini tretje tekme našel recept za igro proti obrambi keltov, ko KP-ja ni v igri. Tokrat so nadaljevali s prodori v raketo in že po prvi četrtini povedli s 34:21, namesto vrnitve Bostona pa so tokrat obdržali nadzor nad igro in do polčasa ritem igre le še stopnjevali. V drugi četrtini je prednost prvič presegla 20 točk, do polčasa je bilo že 61:35 in ko so mini nalet keltov zdržali tudi na začetku tretje četrtine, v kateri so bili košarkarji Bostona doslej najboljši, je bila zmaga njihova.

Luka Dončić je v 32 minutah na parketu, kolikor jih je odigral do konca tretje četrtine, dosegel 29 točk, 5 skokov in 5 podaj, nato se je usedel na klop za rezervne košarkarje in dobil nekaj dragocenega odmora. Vidno je Luka namreč načet in utrujen, kar se znova pozna pri metu za tri točke, tokrat je zgrešil vseh osem metov z razdalje. A je kljub temu v prvem polčasu Dončić pokazal, zakaj je eden najboljših košarkarjev na planetu, s 25 točkami je seciral obrambo Bostona in dobro izkoriščal tudi občasna podvajanja, da je zaposlil soigralce.

»Bili smo odločeni, da zmagamo, igrali smo hitro, kar je bil naš cilj. Tu sem, da pomagam soigralcem na vse možne načine in za nas je bolje, če se ne pustim zmesti sodnikom. Nič se ni spremenilo, še vedno ostaja dejstvo, da bo prvak ekipa, ki bo prva pri štirih zmagah,« je dodal Dončić. Skupaj s soigralci je bil predvsem v prvem polčasu nasmejan, Dallas je obljubljal, da bodo zaigrali bolj sproščeno in to so uspeli prenesti tudi na parket. Ko Dallas igra neobremenjeno, predvsem pa hitro in žoga dobro kroži, je njihov napad eden najboljših v ligi in to je tokrat občutil tudi Boston.

Pri Dallasu je Kyrie Irving dosegel 21 točk, ob odsotnosti Porzingisa je bil še na drugi tekmi zapored učinkovit Dereck Lively, ki je s klopi dosegel 11 točk in 12 skokov. Pri Bostonu sta zvezdnika Jaylen Brown (10) in Jayson Tatum skupaj dosegla le 25 točk. Ko so v zadnji četrtini na parket stopili rezervisti, je hitro postal vroč Tim Hardaway ml., ki je dosegel 15 točk v 12 minutah. Strelsko prebujenje Hardawayja, ki bi lahko prispeval nekaj dobrih minut s klopi, če bo zadeval odprte mete, bi bila zelo dobrodošla novica za Teksašane pred nadaljevanjem finala.

Zdaj se serija znova seli v Boston, kjer bo v noči na torek peta tekma serije. Cilj Dallasa je jasen, v primeru poraza bo njihova sezona končana.