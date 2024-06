Kidd: Bili smo bolj lačni zmage; Dončić: Še vedno verjamem v ekipo

Po tretji najvišji zmagi v zgodovini final lige NBA s 122:84 so Dallas Mavericks še vedno v igri za zmago v finalu lige NBA. Pot do zmage pa so tlakovali že pred tekmo, ko se je Luka Dončić v medijih naposlušal kritik zaradi svoje igre v obrambi, trener Jason Kidd pa mu je stopil v bran: »Kdor je letos spremljal igre Dallasa, ve, da Luka igra veliko bolje v obrambi. A ko igraš v finalu, te napadajo najboljši igralci sveta in nekje bodo našli luknjo. Vsi najboljši igralci v zgodovini, LeBron James, Michael Jordan, še kdo, so šli skozi ta proces in resnično verjamem, da bo tudi Luka zaradi tega postal še boljši.«

Dončić se javno ni odzval na kritike, očitno pa je besede trenerja, s katerim sta letos stkala bolj tesno vez in zaupanje, vzel k srcu in mu odgovoril z najbolj vsestransko predstavo finala, v kateri v obrambi ni bil »na vrtiljaku«, v napadu pa je poskrbel, da je žoga krožila hitreje, kot ga je po prvih treh porazih spodbujal Kidd.

Po tekmi se na igro Luka sicer ni želel preveč ozirati: »Nič se še ni spremenilo, še vedno velja, da bo prvak ekipa, ki prva zbere štiri zmage. Še vedno smo v igri, še vedno verjamem v to ekipo.« O dobri igri centra Derecka Livelyja pa je dodal: »Fantastičen je, ljudje pozabljajo, da je novinec v ligi, pa igra v finalu. Zelo zabavno ga je imeti v ekipi.«

Dobrim strelcem se met z razdalje ustavi, ko zaradi težkih nog nimajo več pravega odriva, Dončićevih 0-8 za tri je zato zelo povednih. Sezona je že zelo dolga. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Tudi Kidd o poteku tekme ni želel preveč filozofirati: »Včasih stvari ni treba preveč komplicirati, to ni kirurški poseg. Preprosto smo bili bolj lačni zmage, oni pa so bili pripravljeni na slavje. Bili smo obupani, nič nismo imeli za izgubiti. V tej ligi je najtežje zapreti vrata, ko med njimi stoji ekipa, ki je na robu prepada.«

O Dončiću pa je Kidd dejal: »Luka je eden najboljših košarkarjev na svetu in tokrat je bil to tisti pravi Luka. Odličen je že skozi celo končnico, ljudje hitro želijo kritizirati njegove igre, a je res fantastičen.«

Dallas je tokrat delo opravil že v prvem polčasu. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Dallas je zdaj naredil prvi korak, Teksašani se bodo osredotočili na naslednji etapni cilj - zmago v gosteh. Če bi jim v noči na torek uspela tudi ta, bi se serija še enkrat vrnila v Dallas, živci v Bostonu pa bi že bili nekoliko bolj napeti. A če so bili tokrat kelti pripravljeni na počitnice, bodo pred domačimi gledalci zagotovo zaigrali bolj odločno in z več energije, Dallas pa bo moral odigrati skoraj popolno tekmo, če želi še podaljšati finalno serijo.