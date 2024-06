Dončić po porazu: Verjeli bomo vse do konca

Košarkarji Dallas Mavericks so utrpeli tretji poraz v finalu severnoameriške košarkarske lige NBA s končnim izidom 106:99 za kelte iz Bostona. Prvi strelec tekme je bil Kyrie Irving s 35 točkami. slovenski zvezdnik Luka Dončić jih je dodal 27, tekmo pa končal še s šestimi asistencami in šestimi skoki. V tretji četrtini je Boston ustvaril ključno prednost, po koncu katere je imel 15 točk prednosti. Dallas je zaostanek proti koncu znižal, a ga ni izničil. S štirimi minutami do konca tekme pa je moral Dončić zapustiti parket zaradi šestih osebnih napak.

»Kaj takšnega se mi še nikoli ni zgodilo,« je dejal Dončić, ko so ga vprašali o njegovih štirih osebnih napakah v zadnji četrtini. Dončić je bil očitno nezadovoljen, ko so mu sodniki dosodili šesto osebno napako. Trener Dallasa Jason Kidd je sicer zahteval pregled osebne napake z videoposnetkom, vendar je obveljala prvotna sodniška odločitev. »Bila je tesna odločitev, vendar je sodnik odločil, da je šlo za prekršek,« je Dončićev zadnji prekršek komentiral Kidd.

Nismo smeli igrati agresivno

Dončić je imel na tiskovni konferenci veliko povedati o sodniškem kriteriju: »Nismo smeli igrati agresivno. Nočem o tem govoriti ... Ampak, šest osebnih napak v finalu lige NBA, dajmo no.«

Po zaostanku 0:3 se ni vrnila še nobena ekipa v 156 primerih. Dončićev moštveni kolega Dereck Lively se še ne predaja: »Moramo ustvariti zgodovino. Igrati moramo, kot da so naša življenja na kocki.« Lively je zabeležil 11 točk in 13 skokov. O Dončićevi šesti osebni napaki je dodal: »Menim, da ni bil prekršek. Menim, da nihče od nas ni mislil, da gre za osebno napako.«