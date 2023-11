Klemen Prepelič in Jaka Blažič kot Deividas Gailius in Dražen Bubnić?

V nadaljevanju preberite:

Po regionalni zmagi nad Partizanom in osmem zaporednem evropskem porazu bodo košarkarji Cedevite Olimpije gostovali pri Budućnosti, ki ima identično bero v ligi ABA (6:2) in tri zmage več v evropskem pokalu, a tudi podobne težave zaradi nezadovoljstva okolja. Pred tednom dni je že zamenjala trenerja in drevi ob 19. uri jo bo vodil Postojnčan Andrej Žakelj, ki je pred tem sedel na klopi SC Derbyja.

Cedevita Olimpija je v zadnjih štirih nastopih v ligi ABA dosegala same zmage, danes bo poskušala podaljšati svoj niz proti tekmecu, ki je v zadnjih treh kolih okusil dva poraza, proti komu? Toda Budućnost je zelo uspešna v domači dvorani, njeno »negostoljubnost« so v minulem desetletju redno okušali tudi Ljubljančani. Kako? Proti Cedeviti Olimpiji bomo videli, kolikšen izziv je regionalna liga za črnogorsko moštvo, ki ima največ okrepitev z drugih celin. Koliko, kdo ji sledi v ligi ABA? Na kaj posebej opozarja Simone Pianigiani?