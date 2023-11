Cedevita Olimpija po prvo kapitalno trofejo brez Karla Matkovića

Po šestih zaporednih porazih v ligi ABA so se košarkarji Krke vsaj delno odkupili svojim privržencem in potrdili, da se dobro znajdejo v Beogradu. Uvodno zmago v sezoni so dosegli na gostovanju pri FMP, drugo včeraj pri Megi s 77:75. Tudi Cedevita Olimpija se bo danes ob 17.30 pomerila s tekmecem iz srbske metropole, toda njena naloga bo še precej zahtevnejša. V Stožicah bo gostoval evroligaš Partizan, branilec šampionske lovorike v regionalnem prvenstvu.

Ljubljančani v tej sezoni še niso ugnali tekmeca, ki se dokazuje na širši mednarodni sceni. V evropskem pokalu so nanizali sedem porazov, v ligi ABA so klonili proti Igokei, ki tekmuje v Fibini ligi prvakov, proti evroligašu Crveni zvezdi pa so doživeli pravi polom (51:94).

Dosedanji izidi niso obetavna napoved za današnjo tekmo, a upoštevati moramo, da je v soočenjih s klubi iz elite izjemno pomembno, kdaj moštvo naleti nanje. Evroligaši imajo namreč izjemno naporen spored, neredko z dvema nastopoma med tednom in nato še z enim konec tedna v domačih logih, za kar plačujejo ceno. Enkrat zaradi utrujenosti, drugič zaradi taktičnega prerazporejanja košarkarjev, kar se jim pozna.

Partizan je denimo konec oktobra dvakrat prekosil Crveno zvezdo v evroligi in ligi ABA, a izgubil z Mego in Igokeo. Zato si težko privošči še tretje razočaranje v osmih regionalnih kolih, po drugi strani pa bo težko prikril posledice hudega ritma. Po domačem porazu proti Igokei prejšnjo nedeljo je v sredo ostal praznih rok tudi proti Bayernu v Münchnu (85:94), v petek je v Beograjski areni premagal berlinsko Albo (89:74), nekaj moči pa mora prihraniti še za petkovo gostovanje pri Anadoluju Efesu. Katero različico Partizana bo torej videla Ljubljana?

Kredit počasi kopni

Cedevita Olimpija ima vendarle preveč svojih skrbi, da bi se ukvarjala s tujimi. Čakanja na kapitalno trofejo ne more vnaprej preložiti na sredo, ko bo obiskala moštvo London Lions, ali na soboto, ko se bo v Podgorici pomerila z Budućnostjo pod novim vodstvom Postojnčana Andreja Žaklja (doslej SC Derby), pa tudi kredita pri navijačih ji počasi zmanjkuje. Zato bo morala igrati na vso moč v slehernem nastopu, dokler ne bo prišla do rezultatske prelomnice, pozitivne ali tako negativne, da bo zahtevala korenite spremembe.

»Nastopili bomo brez poškodovanega Karla Matkovića, zato bo naša zasedba nižja in manj atletska pod obročema, kjer ima Partizan visoke igralce. Pred dnevi je pripeljal še Brazilca Bruna Cabocla,« opozarja Olimpijin trener Simone Pianigiani.