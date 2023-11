Olimpija od -28 do infarktne končnice, do zmage žal ne

Košarkarji Olimpije v evropskem pokalu tudi po dvoboju dna lestvice s Hamburgom ostajajo brez zmage. V Stožicah je Olimpija prikazala dva različna obraza, po katastrofalnem v tretji četrtini so se znašli v zaostanku za 28 točk, nato pa uprizorili pravi juriš in se v končnici povsem približali Hamburgu. Na koncu so vendarle klonili s 83:86, Olimpija ostaja brez zmage in je zdaj pri sedmih porazih. Na evropsko zmago košarkarji Cedevite Olimpije čakajo že dolgih 287 dni ...

Na začetku tekme sta bili obe ekipi večinoma izenačeni, ob polčasu so bili Ljubljančani v rahlem zaostanku, v slačilnici pa je zaradi bolečin v hrbtu ostal Karlo Matković. Prave energije znova ni bilo, po premoru so bili povsem razglašeni in Hamburg je ušel na neverjetnih 28 točk prednosti. Z žvižgi se je na razprodajo ugleda odzvalo tudi občinstvo in ko se je tekma že zdela odločena, so Ljubljančani začeli jurišati, Hamburgu se je ustavil met in razlika se je začela topiti.

Kapetan Jaka Blažič je bil prvi strelec Olimpije. FOTO: Aba

Olimpija je zadela nekaj neverjetnih trojk, v zaključku je Klemen Prepelič s trojko z 10 metrov pripeljal zmaje na le točko zaostanka, za popoln preobrat pa je zmanjkalo časa in tudi nekaj sreče. Ljubljančani so popravili vtis, a ostaja dejstvo, da je Hamburg na papirju najslabša ekipa v evropskem pokalu in da bi jo Olimpija (vsaj na domačem parketu) morala premagati.

Tako pa po porazu s 83:86 Ljubljančani ostajajo brez zmage na evropskem parketu. Za iskanje opravičil v neuigranosti počasi postaja prepozno, tudi nihanja v igri pa ljubljanske privržence košarke spravlja ob živce. Najboljši strelec ekipe je bil tokrat Jaka Blažič s 24 točkami, Prepelič je dosegel eno manj, a je za tri metal le 3/13. Pri gostih je bil najbolj razigran Durham z 21 točkami.

Naslednja tekma Olimpijo v evropskem pokalu čaka 22. novembra v Londonu.