Konjeniki imajo najboljšega obrambnega igralca lige NBA

Košarkarju moštva Cleveland Cavaliers Evanu Mobleyju so onstran Atlantika izkazali posebno čast. V četrtek so mu podelili laskavi naziv najboljšega obrambnega igralca rednega dela sezone severnoameriške lige NBA. Triindvajsetletni Kalifornijec je postal prvi igralec Cavsov, ki je prejel to prestižno nagrado.

Mobley, 2,11 m visoki košarkar iz San Diega, je nagrado prejel v svoji četrti sezoni v ligi NBA, vse je preživel pri Cavaliers. Ekipa iz Clevelanda je imela sicer drugi najboljši rezultat v ligi s 64 zmagami in zgolj 18 porazi in so prvi nosilci v končnici vzhodne konference. V končnici imajo trenutno z izidom 2:0 v zmagah udobno prednost pred ekipo Miami Heat.

O nagradi je glasovala 100-članska medijska komisija, pri čemer je Mobley prejel skupno 285 točk, Dyson Daniels iz Atlante pa je bil drugi v tem glasovanju s 197 točkami. Draymond Green iz Golden Stata je bil tretji s 154 točkami.

Mobley je v rednem delu sezone za Cleveland v povprečju dosegal 18,5 točke, 9,3 skoka in 3,2 podaje. Mobley si je z 1,59 blokiranimi meti na tekmo in s 7,0 obrambnimi skoki na tekmo prvič v karieri prislužil nagrado najboljšega obrambnega igralca lige.

Ko je bil Mobley v akciji, so imeli tekmeci 44,5 odstotni met iz igre, kar je 3,2 odstotka manj od njihovega pričakovanega odstotka pri takih metih.

Cleveland se je uvrstil na osmo mesto v obrambnih ocenah lige NBA in na tretje mesto po odstotku zadetkov nasprotnika, toda ko je bil na igrišču Mobley, se je obrambna ocena Cavsov izboljšala na raven, s katero bi se lahko uvrstili, upoštevajoč obrambno oceno, na drugo mesto v ligi.