Clippers po zmagi nad Denverjem v Los Angelesu povedli v zmagah

Ekipa Los Angeles Clippers je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 117:83 nadigrala Denver Nuggets, za katere slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni igral in je obsedel na klopi za rezerve. Clippers so tako v prvem krogu končnice povedli z 2:1 v zmagah.

Kawhi Leonard, ki je bil doslej dvakrat izbran za najkoristnejšega igralca finala lige, je bil prvi mož Clippers z 21 točkami, igral pa je le 34 minut, saj je bila tekma že prej odločena. Dodal je še 11 skokov. Norman Powell in James Harden sta vsak prispevala po 20 točk.

Znova je dobro igral tudi Nikola Jokić, ki je vpisal novega trojnega dvojčka, a je bilo tudi 23 točk, 13 skokov in 13 asistenc premalo, da bi bil Denver konkurenčen razigranim Clippers, ki so prvič v novi dvorani Intuit Dome igrali v končnici.

Na preostalih dveh tekmah večera so zmagali gostje. New York Knicks so tudi povedli z 2:1, ko so v Detroitu s 118:116 odpravili Pistons.

Košarkarji Oklahome City Thunder so s 114:108 v Memphisu ugnali Grizzlies ter vodijo s 3:0 in jih le ena zmaga loči od napredovanja v drugi krog. Do zmage so prišli, čeprav je Memphis tri minute pred koncem polčasa že vodil za kar 27 točk (67:40).

Luko Dončića v Minneapolisu čakata tekmi v soboto (3.30) in nedeljo (21.30)