Odločale bodo Stožice

Košarkarji Cedevite Olimpiji so v Beogradu izgubili drugo tekmo četrtfinala lige ABA proti FMP s 96:102 (17:26, 45:50, 67:74). O potniku v polfinale bo tako odločala tretja tekma, ki bo prihodnji konec tedna v Ljubljani. Točen datum morata kluba še uskladiti.

Zmagovalec se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz dvoboja Partizan – Studentski centar, ki se zaradi obveznosti Beograjčanov v četrtfinalu evrolige še ni začel. Na drugih dveh prizoriščih Crvena zvezda vodi proti Zadru z 1:0, Budućnost pa je dobila prvo tekmo proti Megi.

Potem ko je Cedevita Olimpija prejšnji vikend dokaj suvereno prišla do prve zmage, je tokrat pokazala veliko bolj bled obraz. Že v prvem polčasu je prejela 50 točk, v zadnji četrtini, ko se je približala na zgolj točko zaostanka (78:77), pa je Zoran Dragić dobil dve tehnični napaki v eni minuti in moral predčasno v slačilnico.

FMP je to nemudoma kaznoval z nizom trojk (skupaj jih je metal 13:20 oz. 65-odstotno) in še pred končnico rešil vprašanje zmagovalca (86:77). Najboljši posameznik pri Cedeviti Olimpiji je bil Yogi Ferrell z 22 točkami. Po 13 sta jih dodala Edo Murić in Josh Adams, 12 pa Zoran Dragić.