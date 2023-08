Slovenci na krilih sijajnega Dončića vendarle strli odpor Črnogorcev

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se je po dveh porazih z izbrano vrsto Grčije vrnila na zmagoviti tir. V današnji pripravljalni tekmi za bližnje svetovno prvenstvo v Aziji so varovanci selektorja Aleksandra Sekulića v Stožicah s 104:100 (81:73, 55:53, 32:22) strli odpor Črnogorcev.

V domačem moštvu je znova blestel Luka Dončić, ki je v dobrih 32 minutah dosegel kar 34 točk (prosti meti: 8:15, za dve: 7:10, za tri: 4:11). Ob tem je v statistiko vpisal še 14 asistenc in 13 skokov. Polovico manj, torej 17 točk, je k zmagi prispeval Klemen Prepelič (z metom iz igre 4:8).

Vidno vlogo sta na parketu odigrala tudi Jordan Morgan in Bine Prepelič, ki sta zbrala po deset točk. Strelci za Slovenijo so bili še: Jaka Blažič (8), Jakob Čebašek (5), Žiga Dimec (5), Zoran Dragić (5), Gregor Horvat (4) ter Aleksej Nikolič (3) in Mike Tobey (3).

V črnogorski zasedbi, ki je vskočila namesto Hrvaške, je bil s 26 točkami najbolj učinkovit Vladimir Mihailović. Našim košarkarjem je sive lase povzročal tudi Dino Radončić (21 točk), Nikola Ivanović je zbral 12 točk, eno manj pa prvi zvezdnik gostujoče reprezentance Nikola Vučević, sicer član moštva Chicago Bulls v ligi NBA.