Podjetjem vrata na tuje trge odpirajo tudi športniki

S tekmo med gostiteljem Nemčijo in Škotsko se bo danes zvečer začela nogometna vročica, ki bo tokrat še posebej zanimiva tudi za Slovenijo. Evropsko prvenstvo, prav tako kot olimpijske igre (OI), ki se bodo začele le malo za tem, ko bo padel zastor v Nemčiji, pa bo tudi priložnost za gospodarstvo.

»Že dolgo velja, da je med športom in poslom izjemna sinergija. Zato smo pod okriljem ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ob robu pomembnih športnih dogodkov začeli pripravljati poslovna srečanja. Koncept se je zelo kmalu izkazal za zadetek v polno,« pojasnjujejo na Javni agenciji RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (Spirit Slovenija), zato letos v sodelovanju s partnerji organizirajo več poslovnih dogodkov v okviru športnih prireditev.

Slovenski športniki so odlični ambasadorji Slovenije, njihovi uspehi tudi krepijo prepoznavnost Slovenije kot države, ki je znana po svoji odličnosti, inovativnosti in vztrajnosti na vseh področjih, kar po navedbah Spirita lahko privabi dodatno zanimanje mednarodnih poslovnih partnerjev in investitorjev.

Podjetja na nogometnem prvenstvu in OI

Ob robu evropskega nogometnega prvenstva tako Spirit Slovenija s partnerji organizira slovensko-nemški poslovno-investicijski kongres. Ta bo dan pred tekmo med Slovenijo in Srbijo v Münchnu, ki si jo bodo udeleženci kongresa lahko tudi ogledali. Poudarek bo na priložnostih za slovenska in nemška podjetja na obeh tržiščih in vzpostavljanju novih povezav.

Udeleženci, ki so se odzvali na organizatorjevo vabilo na sicer tridnevno gospodarsko delegacijo, bodo med drugim prisluhnili primerom dobrih praks in izkušnjam nemških podjetij v Sloveniji, kakšne so priložnosti sodelovanja z nemškim gospodarstvom ter kako se povezujejo znanost, tehnologija, gospodarstvo in šport.

Dogodka se bodo ob predsedniku slovenske vlade Robertu Golobu, gospodarskem ministru Matjažu Hanu ter predsedniku nogometne zveze Radenku Mijatoviću udeležili tudi Robert Lešnik, direktor zunanjega oblikovanja pri Mercedes Benz, ter bavarski minister za gospodarstvo in direktor UEFA za finančno vzdržnost in raziskave.

V okviru poletnih olimpijskih iger pa Spirit s partnerji pripravlja tri poslovne dogodke. Gospodarska delegacija bo v začetku avgusta potovala v Marseille, kjer bo organizirano poslovno mreženje s potencialnimi poslovnimi partnerji, udeleženci pa si bodo ogledali tudi olimpijska nastopa kajtarja Tonija Vodiška.

Številne priložnosti za gospodarska srečanja bodo v Slovenski hiši v Parizu. Med dogodki bo okrogla miza o e-mobilnosti in trajnostnem razvoju, na katero bo odpotovala še ena delegacija v organizaciji Spirita s partnerji. V okviru dogodka bo organizirano tudi poslovno mreženje s potencialnimi poslovnimi partnerji iz tujih trgov, ogledati si bo mogoče tudi olimpijsko tekmo v kajaku in kanuju.

V Pariz bo v prvih dneh avgusta potovala še ena skupina predstavnikov podjetij. »Francija kot ena najrazvitejših svetovnih ekonomij ponuja spekter dejavnosti, področij in priložnosti za tržni in kooperacijski vstop konkurenčnih slovenskih podjetij,« so pojasnili na Spiritu. Podjetja se bodo udeležila poslovnega foruma slovenskih gospodarskih šampionov, ki bo v Slovenski hiši, zvečer pa si bo mogoče ogledati atletsko tekmovanje z nastopom Kristjana Čeha.

Mreženje je dodana vrednost

Velika dodana vrednost tovrstnih srečanj so poslovni pogovori in mreženje, tudi zato je po navedbah Spirita zanimanje za dogodke, ki jih pripravljajo v času evropskega nogometnega prvenstva in olimpijskih iger, tako pri slovenskih kot tujih podjetjih veliko in je preseglo pričakovanja. »S poslovnimi dogodki in našo promocijsko kampanjo I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. bomo svetovni javnosti poleg vrhunskih športnikov in njihovih dosežkov predstavili tudi trajnostno usmerjenost naše države, ustvarjalnost in inovativnost Slovencev ter pametne rešitve slovenskih podjetij,« so zadovoljni.

Zanimanje za dogodke, ki jih Spirit s partnerji pripravlja v času evropskega nogometnega prvenstva in olimpijskih iger, je pri slovenskih in tujih podjetjih veliko in nad pričakovanji.

Na vprašanje glede izbora panog, iz katerih prednostno vabijo podjetja v delegacije, pojasnjujejo, da vse aktivnosti na tujih trgih izvajajo v skladu z vladnim programom za spodbujanje investicij in internacionalizacijo slovenskega gospodarstva ter interesi gospodarstva. Vladni program določa prednostne trge in panoge z velikim potencialom rasti ter priložnosti za slovenska podjetja.

»Na tujih trgih organiziramo različne vrste dogodkov, od splošnih, v katere vključujemo vse sektorje, do bolj panožno usmerjenih. Dogodke in tudi panoge izbiramo glede na potencial v posamezni državi ter v skladu z interesom gospodarstva. Vsako leto tako objavimo poziv za skupinske sejemske nastope v tujini, da podjetja lahko sporočijo, katerih se želijo udeležiti,« opisujejo.

Na obeh prihajajočih velikih tekmovanjih bodo prisotna podjetja z vsega sveta, zato bodo to priložnost izkoristili za mreženje in srečanja z vsemi udeleženimi podjetji. Kot še pojasnjujejo, aktivnosti na posameznih trgih partnersko pripravljajo tudi v sodelovanju s sorodnimi agencijami, tujimi gospodarskimi zbornicami, slovenskimi poslovnimi klubi in drugimi deležniki na določenem trgu.