Stres v službi in delo doma načenjata zdravje žensk

Zaposlene ženske so vse bolj pod stresom, njihovo duševno zdravje pa se slabša, je pokazala Deloittova raziskava. Osupljivo veliko jih trpi bolečine ali imajo simptome, povezane z menstruacijo, menopavzo in plodnostjo, vsaka druga pa se na delovnem mestu ne počuti varna. Zlasti ženske, ki poleg dela v službi prevzamejo še večji del gospodinjskih obveznosti, poročajo o slabšem duševnem počutju.

Svetovalno podjetje Deloitte je tokrat že četrtič ugotavljalo, kateri dejavniki v družbi in pri delu vplivajo na kariere žensk, hkrati pa so letos pod lupo vzeli tudi telesno zdravje žensk. V raziskavo so jih zajeli pet tisoč iz desetih držav. »Čeprav je splošno znano, da so bolj raznolike organizacije uspešnejše, večina podjetij v naši raziskavi ne dosega vidnega napredka na področju enakosti spolov,« o poročilu pravi Meta Mežnar, direktorica komunikacij za regijo Deloitte Južna Evropa.

Meta Mežnar. FOTO: Arhiv Deloitte

»Da bi ustvarile vključujoče delovno okolje, v katerem so ženske uspešne pri delu, morajo organizacije najprej odpraviti povzročitelje stresa. Zmanjšati je treba stigmatizacijo, ustvariti okolje, kjer ženske lažje govorijo o izzivih, povezanih z njihovim duševnim in telesnim zdravjem, spodbujati ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem in uvesti politike, ki pospešujejo napredek žensk pri delu.«

Mnoge se ne znajo odklopiti od dela

Da so pod večjim stresom kot leto nazaj, pravi kar polovica žensk; od tod tudi zaskrbljenost za duševno zdravje. To je sicer tretja največja skrb žensk po svetu – za finančno varnostjo in pravicami žensk, povezano pa je tudi z nezmožnostjo številnih, da bi se odklopile od dela, ter z dolgim delovnikom. Medtem ko polovica žensk, ki dela toliko, kot je določeno v pogodbi, svoje duševno zdravje opisuje kot dobro, je med tistimi, ki redno delajo več, takih manj kot četrtina. Samo 37 odstotkov žensk pa priznava, da znajo razmejiti delo in zasebno življenje.

Dusevno zdravje zaposlenih žensk. INFOGRAFIKA: Delo

Pa vendar menstrualne motnje, menopavza in težave s plodnostjo vpliva na četrtino žensk, pri čemer se številne počutijo nezmožne vzeti dopust ali poiskati podporo. Marsikatera od njih dela z bolečino in nelagodjem. V primerjavi z letom 2023 se letos manj žensk počuti tako, da lahko brez zadržkov razpravljajo o omenjenih zdravstvenih izzivih s svojimi nadrejenimi. Nasprotno: več jih poroča o tem, da je razprava o teh vprašanjih na delovnem mestu negativno vplivala na njihovo kariero. Vsaka deseta verjame, da bi s tem tvegala izgubo službe.

Breme domačega dela

Ženske bolj kot moški občutijo težo neravnovesja, povezanega z domačimi obveznostmi in skrbjo za družinske člane, še ugotavljajo avtorji raziskave. Kar polovica tistih, ki živijo s partnerjem in imajo otroke, meni, da nosijo glavno odgovornost za vzgojo otrok.

Po rezultatih raziskave sodeč ženske še vedno nosijo največjo odgovornost za gospodinjska opravila in na svoja pleča vedno bolj prevzemajo tudi skrb za druge odrasle v družini. Tega dejstva tudi zaslužek ne spremeni. Zato tudi v primerih, ko so »glavni vir« zaslužka ženske – to velja za dve od desetih, ki živijo s partnerjem –, one nosijo največ odgovornosti za varstvo otrok, skrbijo za druge odrasle osebe in za druga gospodinjska opravila. Zato poročajo o slabšem duševnem počutju – in so se manj sposobne osredotočiti na svojo kariero.

Prav ta dinamika pa povzroča opazne posledice na njihovem duševnem zdravju. Skoraj polovica teh žensk je v preteklem letu izkoristila dopust prav iz tega razloga.

Proizvodna linija v Pingduju na Kitajskem. FOTO: Tingshu Wang/ Reuters

Kot ocenjujejo pri Deloittu, kulture podjetij ne podpirajo kariernega napredka žensk. Letošnja raziskava kaže, da jih četrtina ne želi napredovati na vodilne položaje v svoji organizaciji predvsem zaradi delodajalčeve kulture. Delodajalci imajo med drugim tudi vse manj posluha za ženske pri usklajevanju njihovih domačih in poklicnih obveznosti, zato številne iščejo nove zaposlitve.