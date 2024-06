Made in Slovenija

Vnel se je spor o registraciji blagovne znamke Made in Slovenia skupaj s črno-belim krogom, ki ga državni Muzej za arhitekturo in oblikovanje kot znak odličnosti že več let podeljuje slovenskim ustvarjalcem in podjetjem v kreativnem sektorju. Muzej za arhitekturo in oblikovanje namreč želi to blagovno znamko zaščititi na Uradu za intelektualno lastnino, čemur pa nasprotujejo v društvu oblikovalcev. Te je zmotila nameravana zaščita besedne zveze »made in Slovenia«.