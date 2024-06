Postavitev futuristične skulpture spet preložena

V nadaljevanju preberite:

»Aprila nas je izvajalec (podjetje KPL, op. a.) obvestil, da je prišlo do okvare stroja, kar povzroča nepravilno krivljenje materiala. Za pravilno izvedbo vodne skulpture je namreč treba odpraviti vse tehnične napake.«Tako na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pojasnjujejo, zakaj vodne fontane v središču mesta še vedno ni. Mineva namreč že več kot osem osem let, odkar so na MOL izbrali najboljšo arhitekturno rešitev, lani spomladi pa tudi glavnega izvajalca.