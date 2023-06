Slovenke so čakale 30 let, a že v 26 urah ostale brez možnosti

V nadaljevanju preberite:

Številni rodovi slovenskih košarkaric so tri desetletja čakali na evropsko prvenstvo na domačih tleh, na katero se je reprezentanca marljivo pripravljala, a ga praktično končala v 26 urah. Po porazu z Veliko Britanijo z 62:66 je namreč klonila še proti Nemčiji in že pred nedeljskim dvobojem s Francijo (18.00) ostala brez možnosti za napredovanje bodisi v dodatne kvalifikacije za četrtfinale bodisi celo neposredno v elitno četverico. Razočaranje v ekipi je bilo zato veliko.

Zakaj je bil slovenski selektor Georgios Dikeioulakos vendarle ponosen na svoje izbranke? Statistični podatki slovenske izbrane vrste so bili nenavadni, zakaj? Kdaj se je tekma začela prelamljati in kdaj so naše košarkarice zadnjič vodile? »Ne mislim se pritoževati, a težko je igrati, če ...« se je pridušala najboljša slovenska strelka Zala Friškovec.