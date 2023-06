Teji Oblak naziv najboljše strelke, Britankam zmaga

V Ljubljani in Tel Avivu se je začelo 39. evropsko prvenstvo za košarkarice. Slovenija je uvodno tekmo v Stožicah igrala proti Veliki Britaniji in izgubila z izidom 71:76 (23:11, 38:33, 60:56). Najboljša strelka tekme je bila slovenska reprezentantka Teja Oblak s 25 točkami. Več sledi.

Izbranke grškega strokovnjaka na slovenski klopi Georgiosa Dikaiulakosa tekmujejo v skupini C skupaj z Nemčijo in Francijo. Z Nemkami se bodo pomerile v petek prav tako ob 18. uri, s Francozinjami pa v nedeljo ob 18.00. V četrtfinale se bodo neposredno uvrstile le zmagovalke skupin, drugo in tretjeuvrščene pa čaka dodatna tekma za mesto med osmimi najboljšimi ekipami v Evropi.

Slovenke na EP četrtič zapovrstjo

Slovenke čaka naslednji izziv že v petek ob enaki uri 18.00, ko se bodo pomerile z Nemkami. FOTO: Blaž Samec

Skupina C se bo v takoimenovanem repesažu križala s skupino D, ki bo prav tako igrala v Stožicah in v kateri so Srbija, Turčija, Slovaška in Madžarska. Za Slovenijo je to četrti zaporedni nastop na EP. Na prvem 2017 v Pragi je bila 14., 2019 v Beogradu in 2021 v Franciji pa je tekmovanje končala v repesažu in zasedla končno 10. mesto.