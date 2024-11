Slovenski dres je za Jessico Shepard čast in nov izziv

V nadaljevanju preberite:

Slovenska ženska izbrana vrsta je dolgo čakala na okrepitev iz tujine, zdaj jo je dočakala. »Končno,« se je Jessice Shepard razveselila začasna kapetanka Eva Lisec, prihod Američanke z izkušnjami iz lige WNBA, ki trenutno blesti v Grčiji, pa je poskrbel za optimizem tudi med člani strokovnega štaba. Proti Finski in Madžarski v lovu na EP šteje le zmaga, a Shepardova verjame, da pomlajene slovenske reprezentance ne čaka misija nemogoče.

»Ko so s košarkarske zveze navezali stik z mano, smo se pogovarjali o Sloveniji kot državi, pa tudi o ženski košarki in takoj so me prepričali. Spomladi sem že bila tukaj, pričakali so me na letališču v Benetkah in uspelo mi je videti del pokrajine, ki je res čudovita,« o svoji novi »domovini« pravi zelo zgovorna košarkarica ameriškega rodu, ki predstavlja veliko okrepitev za Slovenijo, ta lovi novo uvrstitev na EP.

Na četrtkovi tekmi na Finskem (17.30) bo Shepardova dočakala tekmovalni debi v slovenskem dresu, nove soigralke je že spoznala na poletnih pripravah, zato se ne podaja v neznano: »S soigralkami smo poleti preživele veliko časa skupaj, spoznala sem jih po človeški plati, kar je še bolj pomembno in mislim, da imamo na igrišču priložnost za veliko zgodbo.«