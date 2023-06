Spet v stari družbi

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo tudi v prihodnji sezoni 2023/24 igrala v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Ljubljanski klub bo še peto sezono zaporedoma nastopal v evropskem pokalu oziroma 7DAYS EuroCupu.

Zmaje bo v novi sezoni vodil italijanski strateg Simone Pianigiani. Ljubljančani bodo skušali izboljšati rezultat z lanske sezone, ko so številne zdravstvene težave vplivale na igre aktualnih slovenskih državnih, pokalnih in superpokalnih prvakov. V evropskem pokalu so na 18 tekmah zabeležili le tri zmage.

Še vedno pa v spominu navijačev kluba živi sezona 2021/22, v kateri so se košarkarji Cedevite Olimpije prebili do četrtfinala, kjer so nato izgubili s turškim Bursasporjem.

Poleg slovenskega kluba bodo v novi sezoni evropskega pokala nastopale še ekipe 7Bet-Lietkabelis, Aris, Bešiktaš, Budućnost VOLI, Dolomiti Energia Trento, Dreamland Gran Canaria, Hapoel Tel Aviv, Joventut Badalona, London Lions, Mincidelice JL Bourg-en-Bresse, Paris Basketball, Prometej, ratiopharm Ulm, Slask Wroclav, Türk Telekom, UB-T Cluj-Napoca, Umana Reyer, Veolia Towers Hamburg in Wolves Vilnius.

V prihajajoči sezoni bo evropski pokal potekal v spremenjenem formatu. Dvajset ekip bo še naprej razdeljenih v dve skupini, iz vsake pa se bo v končnico uvrstilo po šest ekip, namesto osmih. Najboljši ekipi skupin iz rednega dela se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale. Ekipe med tretjim in šestim mestom pa se bodo v osmini finala med seboj pomerile za preostala mesta v četrtfinalu.

Tekme osmine finala in četrtfinala bodo ponovno potekale po sistemu enega izločilnega obračuna, polfinalna boja in finalni obračun pa bo potekal v sistemu na dve dobljeni tekmi.