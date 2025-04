Teja Oblak osvojila evroligo

Košarkarice Prage, kjer od leta 2018 igra tudi slovenska kapetanka Teja Oblak, so letošnje zmagovalke evrolige, potem ko so na finalni tekmi zaključnega turnirja v Zaragozi premagale turški Mersin s 66:53 (24:17, 42:29, 49:42). Oblakova je za češko ekipo v 27:37 minute dosegla točko, zbrala pa je tudi pet podaj, tri skoke in dve ukradeni žogi.

Košarkarice iz Prage so končale turško prevlado na stari celini. V sezonah 2022/23 in 2023/24 so smetano pobrale igralke Fenerbahčeja iz Istanbula, v sezoni 2024/25 pa so se končne zmage veselile igralke iz češke prestolnice. Zanje je to druga zmaga v elitnem klubskem tekmovanju po sezoni 2014/15.

Teja Oblak se je izkazala v Zaragozi. FOTO: Javier Soriano/AFP

Na današnji finalni tekmi je bila pri češki ekipi najbolj učinkovita Američanka Brionna Jones s 24 točkami in 11 skoki, pri turški pa njena rojakinja Natasha Howard z 19 točkami in sedmimi skoki.

Ekipa iz Prage je na zaključnem turnirju na Pirenejskem polotoku, kjer je nastopilo šest ekip, najprej v četrtfinalu ugnala italijansko Schio z 79:72, v polfinalu pa še Fenerbahče z 91:71.

Štiriintridesetletna Škofjeločanka, starejša sestra slovenskega nogometnega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, je na četrtfinalni tekmi dosegla 14 točk, šest skokov in pet asistenc, na polfinalni pa 13 točk, osem podaj in tri skoke.

Oblakova je bila pomembna igralka Prage. FOTO: Javier Soriano/AFP

Fenerbahče je na tekmi za tretje mesto premagal špansko Valencio z 59:49 (12:8, 25:29, 42:43).