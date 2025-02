Slovenke z visoko zmago potrdile nastop na evropskem prvenstvu

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se je zanesljivo še petič zapored uvrstila na evropsko prvenstvo. V 6. kolu kvalifikacij je na Kodeljevem brez večjih težav s 96:47 (72:32, 39:28, 21:14) odpravila Finsko.

Varovanke grškega stratega na slovenski klopi Georgiosa Dikaulakosa so zanesljivo premagale Finke, ki so v Ljubljano pripotovale brez možnosti za preboj na eurobasket. Na prvi tekmi v Helsinkih so jih nadigrale z 22 točkami razlike, na Kodeljevem pa so zabeležile celo svojo najvišjo zmago v teh kvalifikacijah. Po porazu proti Madžarkam v prvem kolu so nato tekmice ugnale s povprečno 20,8 točke razlike.

Danes so zmago gradile postopno in zanesljivo. Vodile so od prve do zadnje minute. Prvo dvomestno prednost so si priigrale v zaključku prvega dela (35:25), vprašanje o zmagovalcu pa so rešile na začetku drugega polčasa, ko je naša udarna peterka Eva Lisec, Teja Oblak, Zala Friškovec, Ajša Sivka in Jessica Shepard za štiri minute in pol zaprla vse dohode do koša in naredila delni izid 14:0.

Ob 30 točkah razlike v 27. minuti (60:30) oziroma 72:32 po treh četrtinah je bil preostanek srečanja le formalnost, ki sta jo selektorja na obeh straneh izkoristila, da sta dala priložnost vsem igralkam.

Pri Sloveniji so izstopale Jessica Shepard z 20 točkami (met 8:11) in 12 skoki (indeks 30), Ajša Sivka s 15 točkami (trojka 2:2), Teja Oblak, ki je zbrala 14 točk, štiri skoke in štiri podaje, ter Zala Friškovec (10 točk).